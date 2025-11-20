  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nello spazio Tre astronauti cinesi bloccati in orbita in attesa della navetta

SDA

20.11.2025 - 18:18

Gli astronauti cinesi della missione Shenzhou 21, Zhang Hongzhang (sinistra), Wu Fei (al centro) e Zhang Lu (destra) il 31 ottobre 2025. (Foto archivio)
Gli astronauti cinesi della missione Shenzhou 21, Zhang Hongzhang (sinistra), Wu Fei (al centro) e Zhang Lu (destra) il 31 ottobre 2025. (Foto archivio)
Keystone

Tre astronauti cinesi della missione Shenzhou-21 sono bloccati da quasi una settimana a bordo della stazione spaziale Tiangong in attesa di un mezzo che possa riportarli sulla Terra.

Keystone-SDA

20.11.2025, 18:18

20.11.2025, 18:19

È il secondo episodio in pochi mesi dopo la vicenda degli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams, rimasti in orbita nove mesi invece che pochi giorni a causa di problemi tecnici al veicolo Staliner.

Nel caso dei cinesi, l'imprevisto è nato da un piccolo detrito spaziale che all'inizio di novembre ha colpito e danneggiato la navetta della missione Shenzhou-20: i tre astronauti della spedizione (Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie) sono stati costretti a tornare sulla Terra il 14 novembre con la navetta della missione Shenzhou-21 arrivata in orbita da pochi giorni.

Così, i tre astronauti della Shenzhou-21 (Zhang Lu, Zhang Hongzhang e Wu Fei) sono rimasti sprovvisti di un mezzo da usare per rientrare sulla Terra in caso di emergenza.

Per recuperarli, verrà anticipata la successiva missione Shenzhou-22: originariamente programmata per il lancio tra aprile e maggio 2026, potrebbe essere lanciata nei prossimi giorni senza equipaggio, secondo quanto dichiarato a una TV cinese da Zhou Yaqiang, funzionario del China Manned Space Engineering Office. La data del lancio non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma un tentativo potrebbe essere fatto martedì 25 novembre.

I più letti

Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Trump vende il futuro di Kiev nel retrobottega? Ecco cosa si sa sul presunto accordo segreto
Maria De Filippi accende la miccia e Gemma perde la testa: caos totale a «Uomini e Donne»
Carne americana? Il mercato svizzero mostra scarso interesse

Altre notizie

Dopo le accuse di abusi. Kevin Spacey: «Non ho più una casa, costi astronomici negli ultimi 7 anni»

Dopo le accuse di abusiKevin Spacey: «Non ho più una casa, costi astronomici negli ultimi 7 anni»

Canton Vaud. Furto al Museo romano di Losanna-Vidy, autori in fuga

Canton VaudFurto al Museo romano di Losanna-Vidy, autori in fuga

Meteo. A Nord delle Alpi cadono i primi fiocchi di neve in pianura

MeteoA Nord delle Alpi cadono i primi fiocchi di neve in pianura

Studio. In Svizzera i minori faticano a difendersi dai contenuti online pericolosi

StudioIn Svizzera i minori faticano a difendersi dai contenuti online pericolosi