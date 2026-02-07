  1. Clienti privati
Sospetti su anarchici Tre danneggiamenti sulle linee ferroviarie italiane all'inizio delle Olimpiadi

SDA

7.2.2026 - 12:33

La rete ferroviaria italiana è stata oggetto di sabotaggi, forse in relazione alle Olimpiadi invernali. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

Tre i danneggiamenti sono avvenuti sulle linee ferroviarie italiane in concomitanza con l'inizio di Milano Cortina.

Gli investigatori che stanno svolgendo gli accertamenti non escludono che si tratti di un atto dimostrativo di matrice anarchica, sul modello di quanto avvenne in Francia nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi.

Le linee interessate sono la ordinaria Bologna-Padova, dove è stato trovato e rimosso un ordigno rudimentale su uno scambio, l'Alta velocità sulla stessa tratta, dove sono stati troncati cavi elettrici in un pozzetto e la Bologna-Ancona, a Pesaro, dove ha preso fuoco una cabina elettrica.

Pesanti le ripercussioni sul traffico nell'area della stazione di Bologna centrale: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali al momento possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. I Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

