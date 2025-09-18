Le offerte nella ristorazione italiana diventano sempre più disoneste (immagine illustrativa). KEYSTONE

Un padre di famiglia di 35 anni ha denunciato, tramite il profilo Facebook del giornalista e deputato italiano Francesco Emilio Borrelli, un'offerta di lavoro al limite della schiavitù moderna: all'uomo sono stati offerti 3 euro all'ora per 10 ore al giorno come cameriere.

È ormai noto che in Italia gli stipendi non tengono il passo con il costo della vita, e sempre più spesso sui media circolano storie di offerte di lavoro disoneste. Soprattutto nel settore della ristorazione, sempre più in crisi.

Non fa dunque eccezione l'offerta che un padre di famiglia di 35 anni ha denunciato tramite il profilo Facebook del giornalista e deputato italiano Francesco Emilio Borrelli.

Come riporta anche «Leggo», all'uomo sono stati offerti 150 euro per una settimana lavorativa di 50 ore, vale a dire 3 euro all'ora per lavorare 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì.

L'attività è un «bar al centro direzionale» a Napoli. La proposta d'impiego, come si vede nel fermo immagine condiviso, arriva tramite un messaggio privato. E non accenna ad alcun tipo di contratto.

«È inaccettabile»

Tra i commenti si è scatenata subito la reazione indignata del web, che concorda col fatto che l'offerta è a limite della schiavitù moderna.

«Ecco il negriero del centro direzionale», scrive un utente. «Questa è la norma. Ricordatevelo quando dite che questa generazione non ha voglia di fare nulla 50 ore settimanali a 3€ l'ora», commenta un altro.

E ancora: «Ecco non siamo noi che non vogliamo lavorare ma è quello che ci offrono che è inaccettabile». «Che vergogna!», scrive qualcun altro.