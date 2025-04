Look impeccabile e occhiali da sole per tre giovani sacerdoti, scattano i commenti sui social

I tre sacerdoti ripresi dal TG1 Foto Leggo.it

Durante i funerali di Papa Francesco, tre preti sono stati ripresi dalle telecamere del Tg1 mentre si trovavano in Piazza San Pietro e hanno subito catturato l'attenzione per il loro stile impeccabile, diventando rapidamente un fenomeno social.

Alcuni hanno criticato gli «haters»: «Il Signore mica chiama solo quelli meno belli...». Mostra di più

Durante i funerali di sabato di Papa Francesco, le telecamere del Tg1 hanno catturato l'immagine di tre giovani sacerdoti in Piazza San Pietro, che hanno subito attirato l'attenzione per il loro aspetto molto curato.

Come riporta «Leggo.it», indossavano tonache perfette e occhiali da sole alla moda, un'immagine che è diventata rapidamente virale sui social media, scatenando una serie di commenti divertenti.

Commenti di vario tipo sui social

Un utente ha scritto: «Il primo è un prete di Perugia, iconico e bellissimo». L'aspetto dei sacerdoti ha fatto pensare più a modelli di alta moda che a uomini di chiesa, suscitando curiosità e ammirazione.

Un altro commento ironico ha suggerito: «Mica male! Però sono troppo carini e curati per essere dei preti veri. Agenti di sicurezza che si mimetizzano?».

Anche il classico umorismo francese ha fatto la sua comparsa con un commento che recita: «Pourquoi tu vas souvent à Rome? – Pour découvrir de petits trésors» (Perché vai spesso a Roma? – Per scoprire piccoli tesori). Questo gioco di parole si adatta perfettamente alla scena, con i tre sacerdoti che rappresentano un piccolo tesoro di eleganza e stile.

«Il Signore mica chiama solo quelli meno belli...»

Alcuni hanno criticato gli «haters» con un commento: «Sempre a criticare? Il Signore mica chiama solo quelli meno belli...».

Tra battute e riflessioni, la foto dei tre sacerdoti in Piazza San Pietro è diventata un fenomeno virale, dimostrando come moda, fede e umorismo possano intrecciarsi in un momento di riflessione durante l'addio a Papa Francesco.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.