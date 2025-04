Una sparatoria davanti a un barbiere in pieno centro, tre morti a terra, l'aggressore in fuga. KEYSTONE

Una sparatoria davanti a un barbiere in pieno centro, tre morti a terra, l'aggressore in fuga. La città universitaria di Uppsala, in Svezia, è sotto shock. Alle 17:04 è scattato l'allarme con molte segnalazioni di spari uditi nel centro abitato a 70 km a nord di Stoccolma.

Keystone-SDA SDA

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia e, secondo diverse testimonianze, tre ambulanze si sono allontanate a sirene spiegate. Attorno alle 19:30 la polizia ha dichiarato che le vittime sono tre e di non averle ancora identificate. «Si indaga per omicidio», si legge sul sito internet della polizia.

Un testimone ha detto al quotidiano Aftonbladet di aver visto un uomo su un monopattino elettrico pochi istanti prima della sparatoria: poi ha sentito gli spari e si è rifugiato in un locale nelle vicinanze.

«Stiamo lavorando a pieno ritmo e abbiamo molto lavoro da fare», ha dichiarato il portavoce della polizia Magnus Jansson Klarin.

Gli agenti confermano che sono giunte segnalazioni di un uomo con una maschera che si è allontanato dalla scena a bordo di un monopattino e che stanno cercando una o più persone.

Non si teme un pericolo per il pubblico

Una grossa area attorno alla scena del crimine è stata transennata mentre in serata era ancora in corso una maxi caccia all'uomo con l'ausilio di un elicottero, droni e diverse unità cinofile.

Le ricerche sono ancora più complesse dalla vigilia di Valpurgis, una festività svedese particolarmente sentita nella città universitaria di Uppsala che annualmente si trasforma in un enorme festival studentesco.

Per le strade ci sono dunque più persone del solito, ma per la polizia non sarebbero in pericolo: «In questo momento non riteniamo che ci sia un pericolo per il pubblico. Ci tengo a sottolinearlo visto che molte persone sono in giro per i festeggiamenti», ha aggiunto Jansson Klarin, citato da Aftonbladet.

«Ciò che è successo è estremamente grave»

«Questo è avvenuto mentre Uppsala stava iniziando i festeggiamenti di Valborg», ha dichiarato il ministro della giustizia svedese, Gunnar Strömmer.

«Ciò che è successo è estremamente grave. Il ministero di giustizia tiene uno stretto contatto con la polizia e segue con attenzione gli sviluppi» ha aggiunto Strömmer, citato dalla radio pubblica Sveriges Radio.

Il quartiere dove è avvenuta la sparatoria è molto tranquillo, un misto di zona residenziale e negozi a poca distanza dalla stazione ferroviaria e non è nota per episodi violenti in passato.