Finora sono morte tre persone sulla nave Hans R. Gelderblom/RKI/dpa

Tre morti, diverse persone infette e una nave da crociera in quarantena: il focolaio sulla MV Hondius solleva molte domande. Che cos'è l'hantavirus? Come si trasmette e quanto è pericoloso? blue News prova a rispondere a queste domande.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Tre persone sono morte sulla nave da crociera MV Hondius in seguito a una sospetta infezione da hantavirus.

L'attenzione si concentra sul virus sudamericano delle Ande, che è l'unico ceppo potenzialmente trasmissibile da persona a persona.

Il rischio per la Svizzera è considerato basso, poiché qui sono presenti altre varianti del virus, decisamente più blande. Mostra di più

Diversi passeggeri della nave da crociera MV Hondius si sono ammalati improvvisamente in modo grave e si sospetta si tratti di un contagio da hantavirus.

Tre persone sono morte e altre stanno venendo curate. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) le persone colpite sono in totale sei.

La nave è al momento ancorata al largo di Capo Verde e nessuno può sbarcare. L'OMS sta indagando intensamente sul caso, anche perché finora solo uno è stato confermato essere causato da hantavirus tramite esami di laboratorio.

blue News vi spiega cosa c'è da sapere ora e qual è il rischio in Svizzera.

Che cos'è l'hantavirus?

Gli hantavirus sono presenti in tutto il mondo e non sono affatto esotici. Colpiscono principalmente roditori come topi o ratti, che sono spesso sono portatori sani del virus per tutta la vita senza ammalarsi.

Il contagio per l'uomo avviene generalmente se quest'ultimo entra in contatto con gli escrementi degli animali, ad esempio attraverso la polvere di urina o feci essiccate. L'infezione di solito passa inosservata.

Quanto è pericoloso?

L'hantavirus è spesso trasmesso all'uomo dall'arvicola dei boschi (Clethrionomys glareolus). Kimmo Taskinen/STT-Lehtikuva/dpa

Non tutti gli hantavirus sono ugualmente pericolosi. Ci sono varianti che circolano in Europa e che di solito sono lievi. Di solito causano febbre e problemi renali e la mortalità è bassa.

La situazione è molto diversa in Sud America. Esistono varianti più aggressive che attaccano i polmoni e possono essere pericolose per la vita. Secondo gli esperti il tasso di mortalità è significativamente più alto.

Il virus delle Ande, un ceppo di hantavirus, è oggetto di particolare attenzione. Si trova in Sud America, proprio dove in precedenza viaggiava la MV Hondius.

La differenza fondamentale è che questa variante può essere trasmessa da persona a persona in determinate condizioni. Questo sarebbe un grave rischio per una nave con molte persone in uno spazio ristretto.

Come si manifesta?

Il virus è difficile da rintracciare. Il periodo di incubazione è spesso di diverse settimane. Le persone infette non si accorgono di nulla per molto tempo.

I primi segni sono simili a quelli dell'influenza: febbre, mal di testa e dolori agli arti. A seconda della variante, le condizioni possono peggiorare rapidamente, con problemi ai reni o gravi danni ai polmoni.

I focolai sulle navi da crociera non sono nuovi, ma di solito riguardano il norovirus (che causa la gastroenterite) o altri agenti patogeni facilmente trasmissibili.

Un'epidemia di hantavirus è estremamente rara. Di solito l'infezione avviene attraverso gli animali, non attraverso le persone. È proprio per questo che il caso della MV Hondius sta attirando così tanta attenzione.

L'hantavirus può essere curato?

La MV Hondius è attualmente ancorata al largo di Capo Verde. IMAGO/Zoonar

Non esiste un farmaco specifico. Anche in Europa non è disponibile una vaccinazione.

Il trattamento è puramente di supporto, spesso in terapia intensiva. È fondamentale che le persone colpite ricevano cure mediche in una fase precoce.

Qual è il rischio di ammalarsi in Svizzera?

Al momento non c'è motivo di preoccupazione in Svizzera. Nel nostro Paese circolano altre varianti del virus che non si trasmettono da persona a persona e sono generalmente lievi.

Si verificano casi singoli, ma sono rari e facilmente curabili. Ad esempio nel 2025, stando all'Ufficio federale di sanità pubblica, sono stati 2 i contagi causati da questo agente patogeno.