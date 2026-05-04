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Indagini in corso Tre morti su una nave da crociera a causa di un'epidemia di hantavirus

SDA

4.5.2026 - 10:46

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
IMAGO/Zoonar

Un focolaio di sindrome respiratoria acuta si è verificato a bordo di una nave da crociera in viaggio da Ushuaia, in Argentina, a Capo Verde, causando la morte di tre passeggeri e il ricovero di un terzo in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg. Lo ha dichiarato all'AFP un portavoce del Ministero della salute sudafricano.

Keystone-SDA

04.05.2026, 10:46

Il focolaio si è verificato a bordo della nave da crociera MV Hondius.

Un altro passeggero, un cittadino britannico di 69 anni, è stato fatto scendere perché presentava dei sintomi ed è stato ricoverato a Johannesburg. Successivamente è risultato positivo all'hantavirus, una famiglia di virus che possono causare febbre emorragica, ha affermato il portavoce sudafricano Foster Mohale.

«L'OMS è a conoscenza di casi di sindrome respiratoria acuta grave a bordo di una nave da crociera in navigazione nell'Atlantico. Sono in corso indagini e una risposta coordinata a livello internazionale in materia di sanità pubblica», ha dichiarato l'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra, senza fornire dettagli sul numero delle vittime.

Cos'è successo sulla nave

Un passeggero di 70 anni è stato il primo a manifestare i sintomi. È deceduto a bordo della nave e il suo corpo si trova attualmente sull'isola di Sant'Elena, territorio britannico nell'Oceano Atlantico meridionale, secondo quanto dichiarato dal portavoce sudafricano.

Anche la moglie, di 69 anni, si è sentita male a bordo ed è stata fatta scendere in Sudafrica, dove è deceduta in data imprecisata in un ospedale di Johannesburg, ha affermato la stessa fonte, aggiungendo di non essere in grado di specificare la nazionalità delle vittime.

Inoltre, un uomo britannico di 69 anni è stato portato nella capitale economica del Sudafrica, dove è ricoverato in terapia intensiva ed è risultato positivo all'hantavirus, una famiglia di agenti patogeni che possono causare febbri emorragiche virali.

La nave può ospitare 170 passeggeri e 70 membri dell'equipaggio

La Mv Hondius si trovava ieri al largo del porto di Praia, capitale di Capo Verde, secondo i dati di diversi siti online di tracciamento navale. Può ospitare circa 170 passeggeri e ha un equipaggio di circa 70 persone.

Secondo una fonte anonima a conoscenza della situazione, sono in corso discussioni per stabilire se altre due persone malate verranno poste in isolamento in un ospedale di Capo Verde, dopodiché la nave potrebbe proseguire il suo viaggio verso le Isole Canarie, una traversata di due o tre giorni.

La Mv Hondius è presente sui siti web di diverse agenzie di viaggio, tra cui quelle con sede in Argentina e nel Regno Unito. Una di queste offre una crociera con partenza da Ushuaia per Capo Verde, con scali nelle isole della Georgia del Sud e di Sant'Elena.

Come si diffonde l'hantavirus

Gli hantavirus si trasmettono all'uomo attraverso roditori selvatici infetti, come topi o ratti, che eliminano il virus con la saliva, l'urina e le feci. Un morso, il contatto con questi roditori o con i loro escrementi, così come l'inalazione di polvere contaminata, possono causare l'infezione.

Esistono molti tipi di hantavirus, che si distinguono per la loro distribuzione geografica e la presentazione clinica.

Secondo il sito web dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) solo un tipo di virus, estremamente raro, può essere trasmesso da persona a persona.

Ricordiamo che l''anno scorso la moglie dell'attore Gene Hackman, Betsy Arakawa, è morta proprio a causa di un'infezione da hantavirus. Hackman è morto una settimana dopo per una malattia cardiaca.

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