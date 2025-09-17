  1. Clienti privati
Curiosità Tre suore lasciano la casa di riposo e tornano al convento: «Sempre ubbidienti, ma questo è troppo»

ai-scrape

17.9.2025 - 11:30

Immagine illustrativa d'archivio.
Immagine illustrativa d'archivio.
imago stock&people

Bernadette, Regina e Rita, rispettivamente di 88, 86 e 82 anni, hanno vissuto per decenni in un convento, ma quando è stato acquistato dalla diocesi son state trasferite in una struttura per anziani. Ma dopo due anni hanno capito che non era il loro posto e son tornate indietro.

Sara Matasci

17.09.2025, 11:30

17.09.2025, 14:05

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Tre suore anziane hanno vissuto, insegnato e pregato nel convento di Elsbethen, in Austria, che era una scuola femminile.
  • Quando la struttura è stata acquistata dalla diocesi, questa ha deciso di trasferire le tre donne in una casa di cura.
  • Dopo meno di due anni, però, le tre religiose hanno sentito il richiamo del loro vecchio convento e hanno deciso di tornarvi.
  • Trovando il portone chiuso, hanno chiamato un fabbro per chiedergli di forzare la serratura per farle entrare.
  • Le camere della struttura però non sono ormai più agibili e anche le condizioni «precarie» delle donne renderebbero impossibile «la vita indipendente nel convento», ha spiegato il prevosto Markus Grasl.
  • Le tre donne sono quindi state accolte con affetto dalle ex studentesse della scuola, che ora si prendono cura di loro.
Mostra di più

Bernadette, Regina e Rita, rispettivamente di 88, 86 e 82 anni, sono tre suore che hanno dedicato la loro vita al convento di Elsbethen, in Austria. Per anni hanno vissuto, insegnato e pregato in quel luogo, che era una scuola femminile, ma che per loro era casa.

Ma quando la diocesi, che aveva acquistato la struttura in collaborazione con l’Abbazia di Reichersberg, ha deciso di trasferirle in un istituto per anziani, le tre donne hanno accettato la decisione senza protestare.

Dopo meno di due anni, però, come riporta «Leggo», le tre religiose hanno sentito il richiamo del loro vecchio convento. Hanno quindi deciso di lasciare la struttura nella quale erano state collocate e di tornare al convento.

«Ubbidiente per tutta la vita, ma quando è troppo è troppo»

Una volta giunte davanti al portone, però, lo hanno trovato chiaramente chiuso. E allora cosa fare? Le tre sorelle hanno deciso, senza pensarci su troppo, di chiamare un fabbro e di chiedergli di forzare la serratura per poter entrare.

In seguito, interpellate sulla loro decisione, le tre donne hanno espresso il loro disappunto per la decisione di allontanarle dal convento, affermando che il loro diritto di rimanere lì fino alla fine dei loro giorni era stato violato.

Una di loro ha dichiarato: «Sono stata ubbidiente per tutta la vita, ma quando è troppo è troppo». Il prevosto Markus Grasl, agostiniano e nuovo superiore delle suore, ha commentato con sorpresa la loro fuga, sottolineando che nella casa di riposo ricevevano cure mediche essenziali e di qualità.

Accolte dalle ex studentesse della scuola

Ha inoltre aggiunto che purtroppo le camere della struttura non sono più agibili e che le condizioni «precarie» delle donne renderebbero impossibile «la vita indipendente nel convento».

Le tre donne sono quindi state accolte con affetto dalle ex studentesse della scuola, che ora si prendono cura di loro.

Per queste donne, il convento senza le suore è impensabile. Bernadette, Regina e Rita hanno così ritrovato il loro posto, circondate dall'amore e dalla dedizione di chi non le ha mai dimenticate.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

