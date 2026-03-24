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Escursione fatale Valanga durante heliski: morti tre svizzeri in Canada

SDA

24.3.2026 - 11:49

Il tragico incidente è avvenuto nella provincia canadese della Columbia Britannica (immagine simbolica).
Il tragico incidente è avvenuto nella provincia canadese della Columbia Britannica (immagine simbolica).
Imago

Tre svizzeri sono morti e una persona è rimasta gravemente ferita domenica dopo essere stati travolti da una valanga durante un'escursione di heliski in Canada. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato oggi a Keystone-ATS una notizia in tal senso diffusa dal quotidiano Blick.

Keystone-SDA

24.03.2026, 11:49

Il Consolato Generale svizzero a Vancouver è in contatto con le autorità competenti, scrive il DFAE. I familiari vengono assistiti nell'ambito della protezione consolare. Per motivi di tutela dei dati e della privacy, il DFAE non ha fornito ulteriori dettagli.

Il Blick nella sua notizia fa riferimento alla piattaforma canadese dedicata agli sport invernali Snowbrains. Secondo quanto riportato, sarebbero stati gli stessi scialpinisti a provocare la valanga sul Monte Knauss, nella provincia della British Columbia. Attualmente, a seguito di forti nevicate, in quella zona si registra un elevato pericolo di valanghe.

La quarta persona rimasta gravemente ferita è stata trasportata in elicottero all'ospedale. Non è stato possibile stabilire, tramite il DFAE, se anche questa persona sia di cittadinanza svizzera.

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