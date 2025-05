Tre australiani hanno salvato da morte certa un grande squalo bianco che si era arenato. Un turista che ha partecipato all'operazione di salvataggio racconta quanto sia stato difficile per lui.

sam dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Pericolosa operazione di salvataggio: dopo che un grande squalo bianco si è arenato sulla costa australiana, tre uomini sono intervenuti coraggiosamente.

Un turista ha assistito alla rischiosa impresa insieme a suo figlio e ha fornito un resoconto di quanto successo e delle emozioni provate.

I soccorritori non hanno saputo spiegare perché l'animale si sia arenato. Mostra di più

Nash Core ha ammesso di aver provato una grande paura quando, insieme al figlio 11enne Parker, si è tuffato in mare vicino alla città costiera australiana di Ardrossan, nel sud del Paese.

Il loro obiettivo era quello di partecipare all'operazione di salvataggio di un grande squalo bianco di tre metri di lunghezza che si era arenato in quella zona.

Dopo una missione durata poco meno di un'ora, tre australiani sono riusciti a portare l'animale sofferente fuori da un banco di sabbia in acque più profonde.

«Era malato o semplicemente stanco», ha detto il turista del Queensland a proposito dello squalo. «Speriamo che sia poi riuscito a nuotare di nuovo come prima», ha detto del predatore marino.

Stupiti di aver trovato uno squalo arenato

Core si è trovato nella situazione mentre era in vacanza con la moglie e i loro due figli. Stava facendo delle riprese con il suo drone quando, improvvisamente, inquadra lo squalo in evidente difficoltà.

Dopodiché lui e suo figlio hanno deciso di unirsi al gruppo di uomini che si erano diretti verso di lui per aiutarlo.

Ha detto di aver pensato tra sé e sé: «Oddio, perché sto facendo questo?». E ha aggiunto: «Mentre stavamo entrando in acqua, mio figlio Parker si è girato verso di me e mi ha detto: "Mi batte il cuore". E io gli ho risposto: "Sì, anche il mio batte forte"».

I tre uomini che stavano già aiutando lo squalo avevano usato strumenti simili a un rastrello da giardinaggio per cercare di spingere l'animale in acque più profonde. Core ha raccontato che i soccorritori gli hanno detto di non aver mai visto uno squalo arenato prima di allora.

La scienziata avverte: «La sicurezza viene prima di tutto»

La scienziata Vanessa Pirotta della Macquarie University ha dichiarato che è insolito che gli squali si arenino. Ma è più probabile che le persone notino qualcosa di simile grazie ai social media.

Tra le ragioni per cui uno squalo si incaglia ci sono le malattie e le ferite. Tuttavia, è anche possibile che lo squalo bianco abbia inseguito la sua preda in acque poco profonde in cerca di cibo.

Pirotta ha messo in guardia dal prendere provvedimenti in questi casi. «Se vedete qualcosa di simile, la sicurezza è la priorità assoluta. Potete contattare le autorità ambientali, che si assicureranno che delle persone più adatte intervengano».