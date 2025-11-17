  1. Clienti privati
Traffico ferroviario Ecco dove le FFS introducono i nuovi treni notturni da dicembre

SDA

17.11.2025 - 15:17

Buone notizie per i viaggiatori estremamente mattinieri (immagine illustrativa).
KEYSTONE

Con il cambio di orario del 14 dicembre, le FFS introdurranno treni notturni sulla tratta Berna-Zurigo-Winterthur (ZH). In questo modo soddisfano un'esigenza dei clienti nel traffico turistico e per i voli mattutini dall'aeroporto di Kloten (ZH).

Le Ferrovie federali svizzere hanno testato questi collegamenti notturni in alcuni fine settimana in primavera e in autunno, hanno confermato le stesse FFS oggi in un articolo pubblicato dai giornali di CH-Media. L'offerta si è rivelata utile per i viaggiatori nel tempo libero e per i passeggeri con voli in partenza la mattina presto.

Per questo motivo, l'ex regia federale ha esteso il test al cambio di orario del 2026. I collegamenti notturni sarebbero offerti praticamente ogni venerdì e sabato notte.

La partenza da Winterthur è alle 1:40, l'arrivo a Berna alle 3:04. Da Berna parte un treno notturno alle 3:00 che arriva a Winterthur alle 4:32. I passeggeri raggiungono l'aeroporto di Zurigo-Kloten alle 4:16.

Con i test che dureranno per tutto l'anno prossimo, le FFS intendono da un lato valutare la domanda di collegamenti notturni e dall'altro stabilire su quali tratte questi treni dovrebbero circolare. Inoltre, determineranno il rapporto costi-benefici.

Altri nuovi collegamenti

Per i nuovi collegamenti notturni Berna-Olten (SO)-Zurigo Aeroporto-Winterthur sono previsti collegamenti con le S-Bahn a Berna, Olten e Zurigo.

Quasi tutti i fine settimana circolano anche treni notturni tra Friburgo-Losanna e Ginevra Aeroporto, Sion-Ginevra Aeroporto e Bienne (BE)-Losanna con coincidenze per Ginevra Aeroporto.

Nel corso del prossimo anno le FFS decideranno in merito al proseguimento di questa rete notturna nazionale. Hanno inoltre in programma un servizio notturno non-stop nei fine settimana tra Zurigo e Ginevra, Olten e Basilea, Berna e Thun (BE), Losanna e Sion, nonché Zurigo e Coira.

