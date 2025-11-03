  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Inghilterra Deraglia un treno in viaggio da Glasgow a Londra

SDA

3.11.2025 - 10:48

Il treno è deragliato questa mattina nei pressi di Shap, in Cumbria, nel nord-ovest dell'Inghilterra. (Foto simbolica)
Il treno è deragliato questa mattina nei pressi di Shap, in Cumbria, nel nord-ovest dell'Inghilterra. (Foto simbolica)
Keystone

Un treno in viaggio da Glasgow a Londra è deragliato questa mattina nei pressi di Shap in Cumbria, in Inghilterra. Le autorità britanniche non segnalano feriti. Tutti i 130 passeggeri a bordo sono stati fatti sfollare dal convoglio e ospitati in un vicino hotel.

Keystone-SDA

03.11.2025, 10:48

03.11.2025, 10:58

Il fatto è avvenuto a pochi giorni dall'insensato attacco all'arma bianca che ha seminato sangue e paura a bordo di un treno in viaggio sabato sera nel Cambridgeshire, lungo il percorso fra Doncaster, in Inghilterra del nord, e la stazione di King's Cross a Londra, in cui sono rimaste ferite 11 persone.

I servizi ferroviari lungo le tratte occidentali dell'isola hanno subito un ulteriore stop dopo il deragliamento di oggi: i disagi sono destinati a durare giorni.

I più letti

«Certe parole feriscono»: Maria De Filippi stoppa lo show per chiedere scusa a Gard
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Ecco 7 errori che possono far esplodere la vostra bolletta dell'elettricità
Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour
Fedez sul matrimonio con Chiara Ferragni: «Ho frequentato figure insopportabili»

Altre notizie

Basta suoni fastidiosi. Una grande catena di alberghi introduce le sveglie aromatiche, ecco di cosa si tratta

Basta suoni fastidiosiUna grande catena di alberghi introduce le sveglie aromatiche, ecco di cosa si tratta

Progetto EMPA. Dei nuovi satelliti forniranno per la prima volta mappe precise delle emissioni di gas serra

Progetto EMPADei nuovi satelliti forniranno per la prima volta mappe precise delle emissioni di gas serra

Al TPF di Bellinzona. Tentata destabilizzazione in Kosovo, in due a processo

Al TPF di BellinzonaTentata destabilizzazione in Kosovo, in due a processo