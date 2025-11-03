Il treno è deragliato questa mattina nei pressi di Shap, in Cumbria, nel nord-ovest dell'Inghilterra. (Foto simbolica) Keystone

Un treno in viaggio da Glasgow a Londra è deragliato questa mattina nei pressi di Shap in Cumbria, in Inghilterra. Le autorità britanniche non segnalano feriti. Tutti i 130 passeggeri a bordo sono stati fatti sfollare dal convoglio e ospitati in un vicino hotel.

Keystone-SDA SDA

Il fatto è avvenuto a pochi giorni dall'insensato attacco all'arma bianca che ha seminato sangue e paura a bordo di un treno in viaggio sabato sera nel Cambridgeshire, lungo il percorso fra Doncaster, in Inghilterra del nord, e la stazione di King's Cross a Londra, in cui sono rimaste ferite 11 persone.

I servizi ferroviari lungo le tratte occidentali dell'isola hanno subito un ulteriore stop dopo il deragliamento di oggi: i disagi sono destinati a durare giorni.