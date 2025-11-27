  1. Clienti privati
Incidente Treno travolge degli operai in Cina, 11 morti e due feriti

SDA

27.11.2025 - 08:24

Grave incidente in Cina. (Immagine d'archivio).
Grave incidente in Cina. (Immagine d'archivio).
Keystone

Un treno ha investito oggi nella provincia cinese di Yunnan alcuni operai, uccidendo 11 persone e ferendone altre due, hanno riferito i media statali.

Keystone-SDA

27.11.2025, 08:24

27.11.2025, 08:30

L'incidente ha coinvolto un treno «utilizzato per i test sulle apparecchiature sismiche» che ha travolto alcuni operai edili nella stazione di Luoyang, nel capoluogo provinciale Kunming, ha riportato il network statale Cctv.

