Dopo i fatti di giovedì scorso Il tribunale britannico condanna i tifosi Young Boys, ecco la loro pena

SDA

1.12.2025 - 13:53

I tifosi dello Young Boys protagonisti degli scontri a Birmingham devono fare i conti con la giustizia britannica.
I tifosi dello Young Boys protagonisti degli scontri a Birmingham devono fare i conti con la giustizia britannica.
Keystone

Un tribunale di Birmingham, in Inghilterra, ha condannato tre tifosi dello Young Boys a cinque anni di divieto di entrata negli stadi britannici. Dovranno inoltre pagare una pena pecuniaria che ammonta a circa 1700 franchi.

Keystone-SDA

01.12.2025, 13:53

01.12.2025, 14:08

Lo notizia è stata confermata dalle competenti autorità all'agenzia Keystone-ATS. In precedenza un altro tifoso della squadra bernese – un 36enne – era stato condannato a due mesi di carcere. Il tutto avviene nel quadro di scontri verificatisi la scorsa settimana nello stadio dell'Aston Villa durante un incontro valido per l'Europa League.

Fattacci di giovedì. Sei tifosi dello Young Boys arrestati a Birmingham

Sei tifosi dello Young Boys arrestati a Birmingham

Dopo il 36enne, sabato si sono dovuti presentare alla Birmingham Magistrates' Court tre uomini di 18, 24 e 38 anni. Sono in seguito stati rilasciati dalla detenzione preventiva.

Il divieto di accesso agli stadi, il cosiddetto Football Banning Order (FBO), non viene decretato da un club ma da un tribunale, su incarico della polizia o della procura. Alla persona colpita è vietato frequentare determinate partite di calcio o anche solo avvicinarsi agli impianti del Regno Unito. La misura viene adottata in caso di violenze o disordini, o di sospetti che si possano verificare in futuro.

In totale sono stati arrestati otto tifosi dell'YB. In quattro casi non è chiaro se si sia arrivati a una denuncia. Secondo la polizia, i fan hanno aggredito un agente e hanno lanciato seggiolini, bicchieri di birra e monetine in direzione di giocatori avversari e personale di sicurezza.

Dopo la partita, la squadra bernese aveva annunciato che avrebbe analizzato in modo approfondito quanto accaduto.

Starbucks patteggia a New York e paga 35 milioni in risarcimento

