La proliferazione delle meduse nel Mediterraneo preoccupa, ecco come mai

Immagine d'illustrazione KEYSTONE

Le dinamiche naturali nel Mediterraneo stanno cambiando, con un aumento significativo delle meduse che crea disagi per il turismo e l'ecosistema marino.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Il Mediterraneo sta subendo cambiamenti naturali significativi, con fenomeni stagionali sempre più frequenti e intensi che influenzano attività come la pesca e il turismo.

Il riscaldamento delle acque e l'inquinamento stanno favorendo la crescita di specie marine invasive, come le meduse, che rappresentano un rischio per la salute e l'ecologia locale.

Oltre ai danni ambientali, le meduse competono con specie ittiche per il cibo e danneggiano le infrastrutture, ma esistono strumenti di monitoraggio e linee guida per il primo soccorso. Mostra di più

Negli ultimi anni, le dinamiche naturali nel Mediterraneo hanno subito cambiamenti significativi, con fenomeni stagionali che diventano sempre più frequenti e intensi.

Gli esperti avvertono che il sistema ambientale è sotto pressione, con piccoli squilibri che portano a conseguenze sproporzionate, influenzando attività umane come la pesca e il turismo.

L'idea di un'estate «normale» sta cambiando, con eventi che un tempo erano considerati rari ora diventano comuni, creando nuove sfide per chi vive o lavora vicino al mare. Le coste, frequentate da milioni di turisti ogni anno, stanno affrontando situazioni insolite che causano disagi e preoccupazioni crescenti.

Questi cambiamenti non sono solo temporanei. Alcuni fenomeni hanno radici profonde, derivanti dall'interazione tra fattori climatici, comportamenti umani e processi ecologici. Spesso, i problemi non sono visibili finché non diventano impossibili da ignorare, sollevando la domanda su come intervenire o prepararsi.

Il Mediterraneo, noto per la sua biodiversità, sta affrontando nuovi equilibri. Alcuni segnali sono chiari, altri più sottili, ma la direzione è evidente: le cose stanno cambiando rapidamente.

Rive di Trieste invase dalle meduse.

Migliaia di esemplari di Rizostoma si sono riversati di fronte a piazza Unità. Sono alla ricerca di luce e acqua meno fredda. #trieste #mytrieste #meduse #mare #adriatico #golfoditrieste pic.twitter.com/XBl6ipEZWQ — Telefriuli (@Telefriuli1) April 7, 2021

Il riscaldamento delle acque

Un'inchiesta di «Wired.it» ha evidenziato un fenomeno affascinante, ma problematico lungo le coste del Mediterraneo: la crescita massiccia di alcune specie marine tipiche di acque calde.

Questo è favorito da una combinazione di fattori come il riscaldamento delle acque, la diminuzione dei predatori naturali e un maggiore apporto di nutrienti dovuto a inquinamento e cambiamenti ambientali.

Tra le specie più impattanti ci sono la caravella portoghese (Physalia physalis), la medusa luminosa (Pelagia noctiluca) e la specie invasiva Rhopilema nomadica. Queste meduse, con le loro caratteristiche urticanti, rappresentano un rischio per i bagnanti, le specie marine autoctone e la pesca locale.

Un problema per l'ecologia e la salute

Oltre al disagio per i turisti, c'è una questione ecologica significativa. Le meduse competono con pesci come acciughe e sardine per le stesse risorse alimentari, riducendo le popolazioni ittiche già sotto pressione dalla pesca intensiva. Inoltre, alcune specie possono infiltrarsi nei sistemi di raffreddamento delle centrali e delle navi, causando danni considerevoli.

Non bisogna sottovalutare il rischio per la salute: la caravella portoghese, in particolare, può causare reazioni dolorose e, in rari casi, pericolose per chi ha allergie o sensibilità particolari.

Fortunatamente, esistono strumenti come app di monitoraggio e linee guida per il primo soccorso, ma è essenziale un approccio informato e consapevole, soprattutto nei mesi più caldi quando la loro presenza è più intensa.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.