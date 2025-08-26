Ce l'hanno fatta: la «Pascal Lota» arriva a Bastia. Ma forse i passeggeri avevano prenotato una destinazione diversa. Le cancellazioni sono parte integrante di Corsica Ferries. dronepicr / Wikimedia Commons

Da anni i clienti della compagnia di navigazione Corsica Ferries si lamentano delle cancellazioni con breve preavviso. L'estate del 2025 è stata particolarmente selvaggia e ha sconvolto i piani di viaggio di molti.

Il messaggio arriva a meno di tre giorni dalla partenza e il lettore di blue News M. pensa inizialmente che si tratti di un attacco di phishing: la traversata prenotata con Corsica Ferries da Livorno in Italia a Bastia, sull'isola francese, non avrà luogo, si legge.

Quando in seguito l'agenzia di traghetti lo informa che la famiglia dovrà scegliere un altro collegamento, si rende conto che la cancellazione è un dato di fatto.

In alternativa, la compagnia di traghetti offre un collegamento la mattina successiva, invece che nel pomeriggio, come previsto. Poiché la famiglia di M. viaggia in treno, non può pernottare sulla costa toscana, ma deve prenotare un alloggio a Livorno per imbarcarsi sul traghetto alle 8 del nuovo giorno di partenza. Inoltre, avevano già pagato la prima notte in Corsica.

«Può succedere», si dicono, in fin dei conti gli ultimi viaggi in treno in Italia, Francia e persino nel nord della Germania sono stati praticamente privi di problemi con i trasporti, raccontano a blue News.

Due delle due traversate prenotate cancellate

M. si insospettisce due settimane dopo, quando le vacanze volgono al termine. Solo tre giorni prima della partenza, la stessa compagnia di navigazione e l'agenzia di prenotazione annunciano che il viaggio di ritorno dalla Corsica all'Italia è stato cancellato.

Ancora una volta a causa di non meglio precisati problemi tecnici. «Quando ho chiesto informazioni al numero verde mi hanno detto, con un certo fastidio, che si trattava di un problema al motore. Ho avuto l'impressione che non ne sapessero più di me».

Lui e la sua famiglia volevano provare il viaggio di ritorno su un traghetto notturno. Hanno inoltre dovuto lasciare Bastia il pomeriggio precedente così che a Savona, sulla costa ligure, hanno dovuto prenotare un pernottamento con poco preavviso, perché alle 23 non ci sono più treni per la Svizzera.

La cancellazione arriva due giorni prima della partenza. Queste e-mail sono note a migliaia di clienti di Corsica Ferries. Screenshot E-Mail Corsica Ferries

Alla famiglia M., a Bastia, una famiglia tedesca che da anni trascorre le vacanze estive in Corsica ha detto di non essere particolarmente sfortunata, ma che tali cancellazioni con breve preavviso sono diventate la norma in estate.

Questo coincide con i commenti sui social media, ad esempio nel gruppo Facebook «Clients Corsica Ferries en colère» (clienti Corsica Ferries arrabbiati) che conta 23'500 membri, dove ci sono pagine e pagine di resoconti su collegamenti cancellati. Si legge anche che le cose non sono sempre andate così male.

Problemi da anni

Nel 2025 Corsica Ferries ha un altro problema acuto: la «Mega Express 5» è nel porto di Genova per riparazioni da metà luglio. La nave è fuori servizio da tre settimane, spiega un rappresentante di Corsica Ferries a blue News. Questo ha portato a 40 cancellazioni.

In effetti, le lamentele nel gruppo Facebook sono aumentate sensibilmente tra metà luglio e metà agosto. Ma si segnalano anche traversate rinviate e cancellate prima e dopo questo periodo.

23'500 utenti sfogano la loro rabbia nel gruppo Facebook Clienti «Corsica ferries en colère». Screenshot facebook

Il quotidiano «Le Parisien» e altri media francesi hanno riferito di una serie di collegamenti cancellati da Corsica Ferries già nel 2021. All'epoca un rappresentante della compagnia citò gli effetti ritardati delle misure contro il Covid come causa dei numerosi problemi.

Jean, come si fa chiamare l'addetto alla comunicazione di Corsica Ferries, sottolinea: «Queste decisioni non vengono mai prese alla leggera, ma sempre nell'interesse della sicurezza e del buon funzionamento delle operazioni».

Nel 2024 la compagnia ha trasportato 3,5 milioni di passeggeri su un totale di 6'100 traversate. Questo dimostra la stabilità e l'affidabilità del servizio.

Le riprenotazioni causano costi aggiuntivi

I clienti arrabbiati di Corsica Ferries su Facebook e gli utenti di un forum in lingua tedesca la vedono diversamente. Ma la concorrenza – Corsica Linea, Moby e La Méridionale – è più costosa. A quanto pare, molte persone preferiscono scommettere di poter raggiungere la Corsica senza costi aggiuntivi.

Se Corsica Ferries cancella un collegamento, offre ai passeggeri che hanno una prenotazione su quella rotta un altro collegamento che possono prenotare nuovamente senza costi aggiuntivi.

La famiglia M. ha anche potuto cancellare la cabina di cui non aveva bisogno, poiché non viaggiava di notte. Inoltre Corsica Ferries distribuisce buoni di consumo per la ristorazione a bordo: 15 euro all'andata e 35 euro al ritorno, ha raccontato M. a blue News.

Ma i costi aggiuntivi restano a carico dei clienti: che si tratti di notti in hotel, perché il collegamento alternativo non sarebbe altrimenti possibile o di chilometri aggiuntivi percorsi in auto.

«Le Parisien» fa riferimento a un regolamento dell'UE secondo il quale le compagnie di navigazione devono pagare un risarcimento di 80 euro a persona in questi casi.

Non è certo che molte persone siano a conoscenza di questo articolo, né tanto meno che sappiano come richiedere questo risarcimento. Anche la famiglia M. non ne sapeva nulla.

Aumenta l'utilizzo della capacità con le cancellazioni?

Anche questo fa parte del viaggiare con Corsica Ferries: più volte manda i clienti con una traversata prenotata in un altro porto. «Evviva, 230 chilometri in più», esulta sarcastico un utente che deve recarsi a Livorno in Toscana invece che a Savona in Liguria, per prendere il traghetto sostitutivo per la Corsica.

Chi ha dovuto riprenotare da Savona a Piombino ha dovuto addirittura percorrere oltre 300 chilometri in più su strada. Ci sono 150 chilometri tra i porti francesi di Nizza e Tolone, tra i quali Corsica Ferries riprenota ripetutamente i suoi passeggeri.

Perché tutto questo? Tutte queste cancellazioni sono davvero imprevedibili? Alexis Papathanassis, professore di gestione del turismo crocieristico, sottolinea di non essere un esperto di traghetti.

Conosce tre ragioni principali per i ritardi: il tempo, gli scioperi – più frequenti in piena estate perché più visibili – e i problemi tecnici – spesso conseguenza dell'età avanzata di molti traghetti.

L'11 agosto, il Mega Express Five di Corsica Ferries è tornato nel porto di Bastia. È stato riparato a Genova. Screenshot facebook

Non ci sono notizie di scioperi nell'estate 2025. Le condizioni meteorologiche sono la causa della cancellazione delle traversate solo in una piccola percentuale di casi. L'età dei traghetti è infatti considerevole. I più recenti hanno più di 15 anni, mentre il più vecchio, il «Mega Regina», è in servizio dal 1985, secondo l'elenco di ferry-site.dk.

blue News ha suggerito all'esperto marittimo che una compagnia di traghetti potrebbe anche aumentare l'utilizzo della propria capacità cancellando i collegamenti e concentrando i passeggeri su un minor numero di navi.

Si è più volte riferito di quanto sia affollato il ponte auto dopo che le prenotazioni di due o addirittura tre navi sono state consolidate su una sola.

Come per il trasporto aereo, anche per i traghetti è importante utilizzare la capacità e gestire il maggior numero possibile di tratte, spiega Pathanassis.

«In sostanza, i traghetti devono trovare un equilibrio tra soddisfare i picchi di domanda e mantenere il servizio». In parole povere, le compagnie di navigazione hanno troppe navi in inverno e troppo poche in estate.

Corsica Ferries nega di effettuare cancellazioni per massimizzare i profitti, anzi...

Jean di Corsica Ferries, invece, nega fermamente che il suo datore di lavoro stia aumentando l'utilizzo della capacità cancellando successivamente i collegamenti.

«Cancellare una traversata è molto più costoso, sia economicamente che in termini di soddisfazione del cliente. Una nave in disarmo ha costi economici molto più elevati di una nave che naviga anche con un utilizzo minimo della capacità».

Per i viaggiatori che si recano in Corsica, rimane la consapevolezza che, sebbene una prenotazione con Corsica Ferries significhi una traversata verso la Corsica e ritorno, questa può avvenire un giorno dopo o addirittura un giorno prima del previsto e può iniziare e terminare in un porto diverso. Se in viaggio vi piace l'emozione e l'avventura, siete al posto giusto.