I paleontologi hanno scoperto il cranio di due metri di lunghezza di un pliosauro sulla costa del Dorset. New Scientist

Al largo della costa giurassica del Dorset è stato rinvenuto l'enorme cranio di un pliosauro. Il mostro marino terrorizzava gli oceani circa 150 milioni di anni fa ed è conosciuto come il «T. Rex degli oceani».

Hai fretta? blue News riassume per te Il cranio di un pliosauro gigante è stato recuperato dalle scogliere della Jurassic Coast nel Dorset.

La scoperta è considerata sensazionale dagli esperti, poiché il reperto, lungo circa due metri, è uno dei meglio conservati e più completi del suo genere al mondo.

I pliosauri terrorizzavano gli oceani circa 150 milioni di anni fa e sono conosciuti come il «T. Rex degli oceani».

I ricercatori sono convinti che nella scogliera del Dorset verranno trovati altri resti di pliosauri. Mostra di più

Tutti i bambini conoscono il T-rex, ma solo in pochi conoscono il «T. rex degli oceani»: 150 milioni di anni fa, i pliosauri diffondevano paura e terrore nei mari. Ora un enorme cranio di uno di questi «mostri marini» è stato ritrovato sulla costa del Dorset.

L'aspetto del fossile, lungo due metri, non colpisce solo per le sue enormi dimensioni. Anche lo stato di conservazione eccezionale della testa di pliosauro lo rende un reperto spettacolare.

Punta del muso trovata nella ghiaia durante una passeggiata

«La mascella inferiore e il cranio superiore sono incastrati, proprio come apparirebbero in vita. Non esistono praticamente esemplari al mondo così dettagliati», ha dichiarato il paleontologo Steve Etches alla «BBC News».

Il paleontologo Steve Etches (in alto) ha trovato il cranio. YT / New Scientist

Insieme a un amico, il paleontologo britannico ha trovato il cranio mentre passeggiava lungo la costa. I due hanno scoperto la punta del muso del pliosauro nella ghiaia.

Cacciatore spietato: uno pliosauro (sopra) attacca un plesiosauro (sotto). imago images/Ardea

Successivamente hanno utilizzato dei droni per trovare i possibili resti del rettile gigante. I resti del cranio sono stati scoperti in una ripida parete rocciosa sulla costa del Dorset.

Le scogliere del Giurassico inglese sono considerate dagli esperti un «cimitero di dinosauri». Milioni di anni fa, erano un fondale marino che ospitava animali morti che si sono fossilizzati nel tempo. Gli esperti ritengono che, con l'erosione della costa, si troveranno altri fossili.

I pliosauri mangiavano persino i conspecifici

Il pliosauro del Dorset è uno dei reperti più spettacolari. Il mostro marino era lungo fino a dodici metri ed era letteralmente fatto per cacciare nell'oceano. Grazie ai suoi quattro arti simili a pinne era in grado di muoversi con estrema rapidità nell'acqua.

La sua mascella era dotata di 130 denti. Questi avevano delle scanalature all'interno che gli consentivano di allentare di nuovo i denti in modo da poter mordere di nuovo il più rapidamente possibile.

La sua dieta comprendeva solitamente plesiosauri dal collo lungo e ittiosauri simili a pesci. E, a quanto pare, anche la sua stessa famiglia. I fossili dimostrano che i pliosauri mangiavano anche i conspecifici.

Denti affilatissimi: i pliosauri erano cacciatori perfetti. imago/StockTrek Images

«Anche il resto è ancora lì»

Dopo mesi di pulizia, il cranio di pliosauro è stato presentato al pubblico per la prima volta. L'anno prossimo Etches intende esporlo nel suo museo di Kimmeridge in Inghilterra.

Il ricercatore è convinto di trovare altri resti di pliosauro nella scogliera del Dorset: «Scommetto la mia vita che il resto dell'animale è lì», ha dichiarato sempre alla «BBC».