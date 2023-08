Le foche sull'isola di Tjuleni. I ricercatori vi hanno trovato 300 animali morti. IMAGO

L'isola di Tjuleni è nota come «Isola delle foche». Un team di ricerca ha scoperto le carcasse di circa 300 animali. Le cause non sono ancora chiare. Ma un sospetto c'è.

Hai fretta? blue News riassume per te Sull'isola di Tjuleni, i ricercatori si sono imbattuti casualmente in circa 300 carcasse, soprattutto di foche.

Finora non c'è una spiegazione per la mortalità di massa.

Sono stati prelevati dei campioni, ma potrebbe volerci circa un mese per analizzarli.

Si sospetta che la causa scatenante possa essere stata un'epidemia di influenza aviaria.

A causa di mutazioni, questa è ora trasmissibile anche ai mammiferi. Mostra di più

Sulle coste dell'isola di Sakhalin, nell'Estremo Oriente russo, gli ambientalisti stanno osservando una misteriosa moria di foche e uccelli marini.

Solo sulla piccola isola offshore di Tyuleni sono state trovate circa 300 carcasse di foche da pelliccia e altri mammiferi marini, ha riferito il gruppo di conservazione «Boomerang» della città di Yuzhno-Sakhalinsk.

Ma foche, focene e uccelli, come ad esempio i guillemots (ùria), sono stati trovati morti anche in altri luoghi dell'isola di Sakhalin, lunga 950 chilometri e situata nel Mare di Okhotsk.

Si sospetta possa essere l' influenza aviaria

Gli esperti delle autorità ambientali e veterinarie regionali hanno prelevato dei campioni per determinare la causa dei decessi, come riportato dall'agenzia di stampa statale russa Tass.

Una possibile spiegazione potrebbe essere un'epidemia di influenza aviaria, diventata pericolosa per i mammiferi a causa di una mutazione del virus che causa la malattia. Per ora, però, rimane un sospetto: si attende ancora il risultato della ricerca dei campioni prelevati. Potrebbe volerci ancora un mese prima che sia disponibile.

«I sintomi che abbiamo osservato parlano di una malattia», ha dichiarato la presidente di «Boomerang» Valentina Mesenzewa alla televisione di Sakhalin. Secondo gli ambientalisti, l'avvelenamento dell'acqua è stato escluso perché non sono stati trovati pesci morti, ha riferito il portale «citysakh.ru».

Isola in quarantena

Secondo quanto riportato, il personale di «Boomerang» e del gruppo Friends of the Ocean aveva effettuato una spedizione sull'isola solo pochi giorni prima e aveva trovato gli animali in buone condizioni. Hanno liberato circa 150 foche dalle reti e dalle corde dei pescatori.

Quando sono tornati per una seconda missione, hanno trovato centinaia di animali morenti o morti. La spiaggia era disseminata di carcasse, hanno riferito.

L'area intorno a Tjuleni è stata chiusa per motivi di sicurezza. In realtà, nelle vicinanze c'era già un'area che era stata messa in quarantena per prevenire la diffusione dell'influenza aviaria. Tuttavia, Tjuleni non rientrava in quest'area.

Tjuleni si traduce come «Isola delle foche». L'isola è lunga solo 636 metri e larga 90 metri.