La situazione della sicurezza intorno al Parco nazionale Kruger, visitato da migliaia di turisti all'anno, aveva già fatto notizia in passato (foto d'archivio). dpa

Due turisti sono stati trovati morti nel famoso Parco nazionale Kruger in Sudafrica. La polizia parla di gravi ferite da taglio. È in corso un'indagine per omicidio.

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Due turisti sono stati trovati morti nel Parco Nazionale Kruger in Sudafrica.

Le due vittime presentavano gravi ferite da taglio.

La polizia sudafricana ha avviato un'indagine per omicidio. Mostra di più

La polizia sudafricana ha avviato un'indagine per omicidio in seguito alla morte di due turisti in visita per un safari nel famoso Parco nazionale Kruger.

Un uomo e una donna di 71 anni, la cui identità è ancora in corso di accertamento, sono stati trovati con gravi ferite alla parte superiore del corpo, come riferito dalla polizia provinciale del Limpopo. Le forze dell'ordine non hanno rilasciato informazioni sulla loro nazionalità

I due visitatori sono stati visti per l'ultima volta mercoledì nell'area picnic di Pafuri, nell'estremo nord del parco, dove questo confina con i Paesi limitrofi del Mozambico e dello Zimbabwe.

Altri turisti hanno scoperto i corpi su una vicina riva del fiume nel pomeriggio di venerdì.

Aperta un'indagine per omicidio e rapimento

«Le prime indagini hanno rivelato che l'uomo deceduto presentava ferite da taglio nella parte superiore del corpo, così come la donna. Si sospetta siano state inflitte con un oggetto appuntito», ha dichiarato la polizia.

Il veicolo delle vittime è scomparso. Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare e le autorità hanno aperto due indagini per omicidio e rapimento.

La situazione della sicurezza intorno al parco nazionale, che ospita centinaia di migliaia di visitatori all'anno, aveva già fatto notizia in passato dopo che un turista tedesco era stato ucciso in un'imboscata nei pressi del parco mentre si recava a un safari nel 2022.