I carabinieri hanno scoperto dei bambini trascurati in una casa nel bosco. Secondo i media, i due fratelli di 6 e 9 anni parlano a malapena e, nel momento in cui sono stati trovati, indossavano ancora i pannolini.

Secondo i media, gli agenti di polizia hanno trovato due bambini trascurati nel villaggio di Lauriano, nel nord Italia.

Secondo l'edizione locale del Corriere della Sera , i fratelli di 6 e 9 anni sono nati in Germania. Non si sa esattamente dove. I bambini parlavano a malapena e portavano i pannolini nonostante l'età. Anche il quotidiano Bild ha riportato la notizia venerdì.

Il padre, uno scultore di 54 anni, avrebbe isolato i figli in una fattoria nella foresta piemontese, a circa 30 chilometri da Torino, per paura di contrarre il Covid. Secondo il Corriere della Sera, nessuno nel villaggio aveva notato i bambini.

Stando all'agenzia di stampa italiana Ansa, i ragazzi non hanno un nome registrato e non hanno mai frequentato la scuola. Hanno vissuto in condizioni igieniche precarie.

Il «Corriere della Sera» riporta che i bambini sono stati trovati per caso: durante un'evacuazione in seguito a un'alluvione, ad aprile, i carabinieri hanno perquisito la cascina. Il caso ha fatto scalpore in Italia solo ora.

Bambini affidati ai servizi sociali

I genitori olandesi avrebbero vissuto in Germania prima di trasferirsi in Italia. Secondo i media, il padre era «ossessionato» dal Covid e non voleva che i figli fossero vaccinati o indossassero le mascherine.

Di conseguenza, il tribunale dei minori ha dichiarato i genitori incapaci di prendersi cura dei bambini.

Come scrive il Corriere della Sera, i fratelli sono stati presi a carico dai servizi sociali e ora vivono in un centro protetto. Inoltre, la Procura minorile avrebbe avviato una procedura di adozione.