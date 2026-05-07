Trovati resti umani in un coccodrillo, è di un uomo dato per scomparso qualche giorno prima?

I servizi di emergenza in Sudafrica hanno recuperato un coccodrillo dal fiume Komati con resti umani trovati al suo interno. Secondo le autorità, potrebbero appartenere a un uomo d'affari di 59 anni, dato per disperso dopo una grave inondazione.
La polizia ha fatto ricorso a mezzi insoliti per il recupero: un agente è stato calato da un elicottero per raggiungere l'animale, che era stato precedentemente addormentato. La zona è considerata particolarmente ricca di questi rettili.
Gli osservatori avevano notato il comportamento curioso dell'animale: si muoveva appena e non mostrava segni di fuga nonostante il rumore dei droni e dell'elicottero.
🇿🇦 Human remains believed to be those of 59-year-old businessman Gabriel Batista were recovered from inside a 500-kilogram Nile crocodile in South Africa’s Komati River.
Batista, a hotelier from Vanderbijlpark, was swept away on April 27 while attempting to drive his Ford Ranger… pic.twitter.com/QlBC4c0D6g