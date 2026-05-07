Trovati resti umani in un coccodrillo, è di un uomo dato per scomparso qualche giorno prima?

Immagine d'illustrazione Muhammad Taufan/dpa

La polizia sudafricana ha recuperato un coccodrillo al cui interno sono stati rinvenuti resti umani. Potrebbero appartenere a un uomo scomparso da giorni.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te La polizia sudafricana ha recuperato un coccodrillo dal fiume Komati con resti umani rinvenuti nel suo stomaco.

Potrebbero appartenere a un uomo di 59 anni.

Un'analisi del DNA confermerà ora la sua identità. Mostra di più

I servizi di emergenza in Sudafrica hanno recuperato un coccodrillo dal fiume Komati con resti umani trovati al suo interno. Secondo le autorità, potrebbero appartenere a un uomo d'affari di 59 anni, dato per disperso dopo una grave inondazione.

La polizia ha fatto ricorso a mezzi insoliti per il recupero: un agente è stato calato da un elicottero per raggiungere l'animale, che era stato precedentemente addormentato. La zona è considerata particolarmente ricca di questi rettili.

Gli osservatori avevano notato il comportamento curioso dell'animale: si muoveva appena e non mostrava segni di fuga nonostante il rumore dei droni e dell'elicottero.

🇿🇦 Human remains believed to be those of 59-year-old businessman Gabriel Batista were recovered from inside a 500-kilogram Nile crocodile in South Africa’s Komati River.



Batista, a hotelier from Vanderbijlpark, was swept away on April 27 while attempting to drive his Ford Ranger… pic.twitter.com/QlBC4c0D6g — Visegrád 24 (@visegrad24) May 5, 2026

Ogni anno 1000 persone muoiono a causa dei coccodrilli

Il coccodrillo, lungo circa quattro metri e mezzo, è stato poi portato al Kruger National Park, dove durante un esame gli specialisti hanno scoperto resti umani nel suo stomaco.

Un'analisi del DNA chiarirà ora se si tratta effettivamente dell'uomo scomparso. Le ricerche sono durate circa una settimana.

Gli attacchi dei coccodrilli all'uomo non sono rari, soprattutto in Africa, Australia e Sud-Est asiatico, dove gli animali uccidono circa 1000 persone ogni anno.

Particolarmente pericolose sono le regioni in cui le persone lavorano o pescano regolarmente vicino a specchi d'acqua.

Il video del recupero del coccodrillo (in tedesco):