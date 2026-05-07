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Ordinata l'analisi del DNA Trovati resti umani in un coccodrillo, è di un uomo dato per scomparso qualche giorno prima?

Lea Oetiker

7.5.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Muhammad Taufan/dpa

La polizia sudafricana ha recuperato un coccodrillo al cui interno sono stati rinvenuti resti umani. Potrebbero appartenere a un uomo scomparso da giorni.

Lea Oetiker

07.05.2026, 09:47

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La polizia sudafricana ha recuperato un coccodrillo dal fiume Komati con resti umani rinvenuti nel suo stomaco.
  • Potrebbero appartenere a un uomo di 59 anni.
  • Un'analisi del DNA confermerà ora la sua identità.
Mostra di più

I servizi di emergenza in Sudafrica hanno recuperato un coccodrillo dal fiume Komati con resti umani trovati al suo interno. Secondo le autorità, potrebbero appartenere a un uomo d'affari di 59 anni, dato per disperso dopo una grave inondazione.

La polizia ha fatto ricorso a mezzi insoliti per il recupero: un agente è stato calato da un elicottero per raggiungere l'animale, che era stato precedentemente addormentato. La zona è considerata particolarmente ricca di questi rettili.

Gli osservatori avevano notato il comportamento curioso dell'animale: si muoveva appena e non mostrava segni di fuga nonostante il rumore dei droni e dell'elicottero.

Ogni anno 1000 persone muoiono a causa dei coccodrilli

Il coccodrillo, lungo circa quattro metri e mezzo, è stato poi portato al Kruger National Park, dove durante un esame gli specialisti hanno scoperto resti umani nel suo stomaco.

Un'analisi del DNA chiarirà ora se si tratta effettivamente dell'uomo scomparso. Le ricerche sono durate circa una settimana.

Gli attacchi dei coccodrilli all'uomo non sono rari, soprattutto in Africa, Australia e Sud-Est asiatico, dove gli animali uccidono circa 1000 persone ogni anno.

Particolarmente pericolose sono le regioni in cui le persone lavorano o pescano regolarmente vicino a specchi d'acqua.

Il video del recupero del coccodrillo (in tedesco):

Menschliche Überreste in Krokodil entdeckt

Menschliche Überreste in Krokodil entdeckt

In Südafrika hat die Polizei ein Krokodil geborgen, in dessen Innerem menschliche Überreste entdeckt wurden. Diese könnten zu einem seit Tagen vermissten Mann gehören.

05.05.2026

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