Petra Diamonds recovered a 41.82 ct type IIb blue diamond, saying it's seemingly exceptional in both color and clarity. This is an extraordinary find.



In related news, its share price popped 2%. pic.twitter.com/XauNuVEmmL — Edahn Golan 🎗️ (@edahn) January 13, 2026

Petra Diamonds ha annunciato il ritrovamento di un rarissimo diamante blu da 41,82 carati nella storica miniera di Cullinan, a nord di Pretoria, in Sudafrica. La pietra, recuperata durante normali operazioni di estrazione la scorsa settimana e individuata nei processi standard di selezione, è attualmente sottoposta ad analisi dettagliate per valutarne il pieno potenziale.

Keystone-SDA SDA

Classificata come «Type IIb», una categoria nota per la sua purezza e per la capacità di condurre elettricità, la gemma è considerata tra le più pregiate al mondo per colore e qualità. Secondo gli esperti, il valore potrebbe superare i 30-40 milioni di euro una volta tagliata e certificata.

Diamanti di queste dimensioni e qualità si trovano solo una o due volte per decennio, e quasi tutti i grandi diamanti blu della storia provengono dalla miniera di Cullinan. La miniera è celebre per aver prodotto nel 1905 il «Cullinan Diamond», il più grande diamante grezzo mai scoperto, oggi parte dei gioielli della Corona britannica.

Petra Diamonds sta valutando se vendere la pietra tramite asta internazionale o trattativa privata nel corso del 2026. Una volta lucidato, il diamante perderà peso in carati ma guadagnerà valore grazie alla brillantezza e alla qualità del taglio.

I precedenti record per un diamante blu appartengono all'«Oppenheimer Blue» (14,62 carati, 57,5 milioni di dollari) e al «Blue Moon of Josephine» (12,03 carati, 48,4 milioni di dollari), entrambi battuti all'asta da Sotheby's a Ginevra rispettivamente nel 2016 e nel 2015.

Dopo l'annuncio, il titolo Petra è salito di oltre il 17%, segnalando fiducia degli investitori. La società, reduce da una ristrutturazione del debito e margini compressi, vede in questa scoperta un'opportunità per migliorare il suo profilo finanziario.