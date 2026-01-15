  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sudafrica Trovato a nord di Pretoria un rarissimo diamante blu da ben 41,82 carati

SDA

15.1.2026 - 20:34

Petra Diamonds ha annunciato il ritrovamento di un rarissimo diamante blu da 41,82 carati nella storica miniera di Cullinan, a nord di Pretoria, in Sudafrica. La pietra, recuperata durante normali operazioni di estrazione la scorsa settimana e individuata nei processi standard di selezione, è attualmente sottoposta ad analisi dettagliate per valutarne il pieno potenziale.

Keystone-SDA

15.01.2026, 20:34

Classificata come «Type IIb», una categoria nota per la sua purezza e per la capacità di condurre elettricità, la gemma è considerata tra le più pregiate al mondo per colore e qualità. Secondo gli esperti, il valore potrebbe superare i 30-40 milioni di euro una volta tagliata e certificata.

Diamanti di queste dimensioni e qualità si trovano solo una o due volte per decennio, e quasi tutti i grandi diamanti blu della storia provengono dalla miniera di Cullinan. La miniera è celebre per aver prodotto nel 1905 il «Cullinan Diamond», il più grande diamante grezzo mai scoperto, oggi parte dei gioielli della Corona britannica.

Petra Diamonds sta valutando se vendere la pietra tramite asta internazionale o trattativa privata nel corso del 2026. Una volta lucidato, il diamante perderà peso in carati ma guadagnerà valore grazie alla brillantezza e alla qualità del taglio.

I precedenti record per un diamante blu appartengono all'«Oppenheimer Blue» (14,62 carati, 57,5 milioni di dollari) e al «Blue Moon of Josephine» (12,03 carati, 48,4 milioni di dollari), entrambi battuti all'asta da Sotheby's a Ginevra rispettivamente nel 2016 e nel 2015.

Dopo l'annuncio, il titolo Petra è salito di oltre il 17%, segnalando fiducia degli investitori. La società, reduce da una ristrutturazione del debito e margini compressi, vede in questa scoperta un'opportunità per migliorare il suo profilo finanziario.

I più letti

Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
Il passaporto svizzero è ora uno dei più potenti al mondo, ecco perché
Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»
Tanta paura a Madrid: una tenda prende fuoco dal contatto con delle candele scintillanti
Perde l’equipaggio e arriva solo al traguardo: ecco come il pilota di bob ha evitato il peggio

Altre notizie

Canton Glarona. Per limitare l'arrivo di turisti al Lago di Klöntal si pensa ora a una tassa di parcheggio

Canton GlaronaPer limitare l'arrivo di turisti al Lago di Klöntal si pensa ora a una tassa di parcheggio

Canton Vaud. Riscontrate gravi lacune nel crollo del ponteggio a Prilly

Canton VaudRiscontrate gravi lacune nel crollo del ponteggio a Prilly

Stupefacenti. Sequestrati 9 kg di cocaina a Birmenstorf

StupefacentiSequestrati 9 kg di cocaina a Birmenstorf