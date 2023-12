Ritrovato dopo sei anni un 11enne inglese scomparso in Spagna

È stato ritrovato in Francia dopo sei anni, e sta bene, Alex Batty, ragazzo inglese dato per scomparso nel 2017 a 11 anni di età durante una vacanza in Spagna in compagna della mamma, di una nonna e di un nonno.

Alex Batty era scomparso quando aveva 11 anni. Great Manchester Police

Lo riferiscono i media britannici citando le autorità francesi, a chiusura di un giallo di cronaca che aveva suscitato grande scalpore nel Regno Unito.

Alex, che è originario di Oldham, presso Manchester, e che ha ormai 17 anni, è ricomparso a Revel, a est di Tolosa, dove è stato identificato mercoledì da poliziotti locali – malgrado gli anni trascorsi – sulla base anche della somiglianza con il ritratto inserito nel fascicolo distribuito all'Interpol dopo la denuncia dell'epoca.

Pare si sia presentato nella stazione di polizia della cittadina accompagnato da un motociclista. Stando alle prime e ancora frammentaria informazioni rimbalzate oltre Manica, ha detto di aver vissuto in Francia negli ultimi due anni e di non essere stato maltrattato: ed in effetti è apparso in buona forma.

Rapito dalla madre?

Secondo la nonna, Susan Caruana, che a suo tempo si era assicurata di fatto la patria potestà su di lui in veste di tutrice riconosciuta dai giudici sullo sfondo di una situazione familiare complessa, Alex sarebbe stato sottratto alla sua tutela dalla stessa madre (sua figlia) e dal nonno.

Sarebbero stati intenzionati allora a farlo crescere in Marocco all'interno di una comunità spirituale, sorta di setta alla quale i due avevano aderito alla ricerca di «uno stile di vita alternativo» e i cui dettami prevedevano che il bambino «non andasse a scuola».

SDA