Il Google Pixel Watch 5 non è ancora stato rilasciato ufficialmente. X @ Randy Pitchford / Gemini @ blueNews

Uno smartwatch di Google che non è ancora stato presentato sarebbe stato trovato in fondo al Mar dei Caraibi. La scoperta è diventata virale, ma Google non ha ancora commentato la notizia.

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Hai fretta? blue News riassume per te Un'immersione al largo dell'isola caraibica di St. Martin avrebbe portato alla luce un «Google Pixel Watch 5» non ancora presentato al pubblico.

Sul presunto prototipo si possono leggere dettagli come la scritta «Pixel Watch 5», i sensori per la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue e la temperatura della pelle.

Resta da vedere se si tratta di un dispositivo di prova reale o di uno fatto in casa. Mostra di più

È il tipo di fuga di notizie che nessun produttore prevede e che, proprio a Google, capita però continuamente.

Un presunto «Pixel Watch 5» sarebbe stato recuperato dal fondale marino durante un'immersione vicino all'isola di St. Martin, nel nord-est dei Caraibi.

La scoperta è stata resa pubblica da Randy Pitchford, cofondatore dello sviluppatore di «Borderlands» Gearbox, tramite un post sulla piattaforma X.

La cosa curiosa è che Google non ha ancora svelato l'orologio al pubblico.

A friend of mine found this watch a few days ago ~underwater~ when he was scuba diving near the island of St. Martin. He noted that the reverse of the watch indicates that it is a Google Pixel 5, which has not yet been announced, let alone released. It seems to be fine. The face… pic.twitter.com/Mnenov1sFE — Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 31, 2026

Cosa si vede nelle immagini

Le foto di Pitchford mostrano uno smartwatch rotondo e spento, dalla parte anteriore e posteriore, con il design familiare della precedente serie Pixel Watch.

Sul retro è visibile la scritta «Pixel Watch 5», insieme a riferimenti a vari sensori per la frequenza cardiaca, all'ossigeno nel sangue e alla temperatura corporea.

Si notano anche la certificazione «IP68» contro polvere e acqua, il monitoraggio del sonno e la tecnologia wireless a banda ultralarga per una precisa localizzazione.

Per essere un semplice prototipo, il dispositivo sembra sorprendentemente avanzato.

Resta da vedere se si tratta effettivamente di una versione di pre-release. L'ultimo «Pixel Watch 4» è stato rilasciato nell'ottobre del 2025, quindi un successore così avanzato in così poco tempo sarebbe una cosa davvero notevole.

È altrettanto plausibile che qualcuno abbia costruito il dispositivo da solo e lo abbia messo in scena per attirare l'attenzione sui social media.

Interpellata da blue News, Google Svizzera ha risposto in modo conciso con le seguenti parole: «Al momento non abbiamo nulla da dire». Cosa che lascia ampio spazio alle speculazioni.

Come fa un orologio di prova a finire in mare?

In un post successivo, Pitchford ha scritto che l'orologio ha ritrovato il suo proprietario grazie alla «magia di Internet» e che è stata organizzata una restituzione.

Ha lasciato in sospeso le informazioni su chi sia questo proprietario. La cosa più ovvia fa pensare a un dipendente di Google che aveva con sé il dispositivo di prova.

Ciò non risponde però alla domanda su come un prodotto non ancora rilasciato possa finire in fondo al mare al largo di un'isola di vacanza.

Finché Google non farà una dichiarazione, il ritrovamento rimane ciò che rende questa storia così interessanti: un pezzo di hardware molto visibile di cui nessuno vuole parlare ufficialmente.

Affaire à suivre...