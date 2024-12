Uno svizzero lavorava per una chiesa in un quartiere della capitale Antananarivo. Ora è stato trovato morto nella sua casa. Sascha Grabow / Wikipedia

Dall'agosto 2023 non ha dato segni di vita un uomo svizzero di 67 anni che viveva in Madagascar. I vicini pensavano che fosse in Svizzera. Ora la polizia ha scoperto lo scheletro dell'uomo nel suo letto.

Redazione blue News ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo svizzero di 67 anni è stato trovato morto nella sua casa di Antananarivo: il suo scheletro giaceva inosservato sul suo letto da mesi.

Dall'agosto 2023, nessuno ha ricevuto alcun segno di vita dall'uomo, che lavorava per una chiesa locale.

Un'immagine da film dell'orrore: un ufficiale giudiziario sfonda la porta di una casa e trova il suo proprietario con un mucchio di ossa sul letto. Così descrive la scena il portale d'informazione malgascio «Newsmada».

Il cadavere, che è stato rapidamente identificato, era uno svizzero di 67 anni che lavorava per una chiesa locale. L'anziano non dava segni di vita dall'agosto 2023.

I suoi vicini nel quartiere di Ampandrana della capitale Antananarivo e i suoi colleghi di lavoro pensavano che si fosse recato in Svizzera. Non è precisato se anche lì qualcuno abbia sentito la mancanza dell'operatore ecclesiastico.

Difficile determinare la causa della morte

Infine i suoi conoscenti locali hanno insistito affinché qualcuno controllasse la sua casa per vedere se gli fosse successo qualcosa.

La polizia sta ora indagando su cosa abbia portato alla morte del 67enne. Tuttavia è difficile a causa delle condizioni dei suoi resti, scrive «Newsmada».

