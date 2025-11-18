  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Attualmente in Serie A Truffò Galaxus per 70'000 franchi: condannato l'ex calciatore dello Zurigo Denoon

SDA

18.11.2025 - 16:17

Il caso concerne 37 pacchi comandati tra maggio 2022 e marzo 2023. (Foto d'archivio)
Il caso concerne 37 pacchi comandati tra maggio 2022 e marzo 2023. (Foto d'archivio)
Keystone

Il calciatore svizzero Daniel Denoon è stato ritenuto colpevole dal Tribunale distrettuale di Bülach (ZH) di aver truffato con pacchi fasulli il rivenditore online Galaxus per 70'000 franchi.

Keystone-SDA

18.11.2025, 16:17

18.11.2025, 16:18

Il 21enne è stato condannato tramite rito abbreviato per frode commerciale a 24 mesi di detenzione sospesa per due anni, a 90 aliquote giornaliere di 150 franchi, pure sospese, e a una multa di 3'000 franchi. Il difensore ex Zurigo e oggi del Pisa (Serie A italiana) si è inoltre impegnato a restituire i 70'000 franchi a Galaxus.

Il caso concerne 37 pacchi comandati tra maggio 2022 e marzo 2023. Così Denoon manteneva un alto stile di vita, nonostante lo scarso stipendio di giocatore della U21 zurighese.

Rifiuti nel pacco e codici a barre modificati

Il suo modus operandi era sempre simile: comandava perlopiù iPhone a nome di conoscenti o parenti, indicando il loro indirizzo per la consegna e pagava con la sua carta di credito. Quindi segnalava a torto che gli oggetti non erano arrivati, in modo che gli venisse rimborsato il denaro.

In altri casi faceva arrivare le comande a un punto di raccolta in negozio, quindi restituiva l'articolo, sostituito però da rifiuti dello stesso peso.

Inoltre il 21enne toglieva il codice a barre e manipolava le etichette per la restituzione. A quel punto contattava il servizio clienti per richiedere il rimborso, pur sapendo che il pacco si trovava ancora all'ufficio postale. A causa di queste manipolazioni gli impiegati di Galaxus non rilevavano nulla di sospetto e procedevano al rimborso. Quando poi si accorgevano di aver ricevuto soltanto spazzatura, non riuscivano più a risalire al cliente, a causa dei codici a barre modificati.

Oltre alla truffa, la procura ha accusato Denoon anche di reati stradali. Nel 2023 sarebbe stato pizzicato a 56 km/h in una zona 30 di Zurigo, mentre lo scorso aprile era stato trovato alla guida, nonostante la licenza in prova gli fosse stata ritirata a tempo indeterminato.

I più letti

Il mercatino di Natale a Zurigo vieta i contanti e minaccia multe molto salate
Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
Trump avrebbe trovato una scappatoia per i file su Epstein
Trump insulta una giornalista di Bloomerg: «Stai zitta cicciona»
Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe

Altre notizie

Magia polare alla stazione centrale. Il mercatino di Natale a Zurigo vieta i contanti e minaccia multe molto salate

Magia polare alla stazione centraleIl mercatino di Natale a Zurigo vieta i contanti e minaccia multe molto salate

Giustizia. Fermata una famiglia francese per truffa del falso poliziotto, un centinaio le vittime a Ginevra

GiustiziaFermata una famiglia francese per truffa del falso poliziotto, un centinaio le vittime a Ginevra

Germania. Dopo la strage del 2024 riapre mercatino natalizio di Magdeburgo

GermaniaDopo la strage del 2024 riapre mercatino natalizio di Magdeburgo