Il caso concerne 37 pacchi comandati tra maggio 2022 e marzo 2023. (Foto d'archivio) Keystone

Il calciatore svizzero Daniel Denoon è stato ritenuto colpevole dal Tribunale distrettuale di Bülach (ZH) di aver truffato con pacchi fasulli il rivenditore online Galaxus per 70'000 franchi.

Keystone-SDA SDA

Il 21enne è stato condannato tramite rito abbreviato per frode commerciale a 24 mesi di detenzione sospesa per due anni, a 90 aliquote giornaliere di 150 franchi, pure sospese, e a una multa di 3'000 franchi. Il difensore ex Zurigo e oggi del Pisa (Serie A italiana) si è inoltre impegnato a restituire i 70'000 franchi a Galaxus.

Il caso concerne 37 pacchi comandati tra maggio 2022 e marzo 2023. Così Denoon manteneva un alto stile di vita, nonostante lo scarso stipendio di giocatore della U21 zurighese.

Rifiuti nel pacco e codici a barre modificati

Il suo modus operandi era sempre simile: comandava perlopiù iPhone a nome di conoscenti o parenti, indicando il loro indirizzo per la consegna e pagava con la sua carta di credito. Quindi segnalava a torto che gli oggetti non erano arrivati, in modo che gli venisse rimborsato il denaro.

In altri casi faceva arrivare le comande a un punto di raccolta in negozio, quindi restituiva l'articolo, sostituito però da rifiuti dello stesso peso.

Inoltre il 21enne toglieva il codice a barre e manipolava le etichette per la restituzione. A quel punto contattava il servizio clienti per richiedere il rimborso, pur sapendo che il pacco si trovava ancora all'ufficio postale. A causa di queste manipolazioni gli impiegati di Galaxus non rilevavano nulla di sospetto e procedevano al rimborso. Quando poi si accorgevano di aver ricevuto soltanto spazzatura, non riuscivano più a risalire al cliente, a causa dei codici a barre modificati.

Oltre alla truffa, la procura ha accusato Denoon anche di reati stradali. Nel 2023 sarebbe stato pizzicato a 56 km/h in una zona 30 di Zurigo, mentre lo scorso aprile era stato trovato alla guida, nonostante la licenza in prova gli fosse stata ritirata a tempo indeterminato.