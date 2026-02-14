  1. Clienti privati
Finta attività finanziaria Truffavano in Svizzera e a Messina, sequestrati 1,3 milioni di euro

SDA

14.2.2026 - 11:46

I finanzieri hanno sequestrato beni per 1,3 milioni di euro. (Foto simbolica)
Keystone

Un uomo attivo in Svizzera e un secondo attivo a Messina (Sicilia, Italia) sono indagati dalla Procura di Messina per truffa ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria.

Keystone-SDA

14.02.2026, 11:46

La guardia di finanza del comando provinciale di Messina ha inoltre sequestrato beni per circa 1,3 milioni di euro, pari ad approssimativamente 1,185 milioni di franchi.

Secondo l'accusa, i due avrebbero sfruttato la loro esperienza professionale nel settore della consulenza finanziaria per attirare clienti attraverso la proposta di investimenti nel settore obbligazionario di società maltesi, con la promessa di rendimenti elevati e sicuri.

In realtà, i titoli erano riconducibili a una società facente capo direttamente a uno degli indagati.

Per rendere credibile lo schema, ricostruisce la Procura di Messina, venivano, inizialmente, corrisposti i guadagni correlati a «cedole periodiche», facendoli risultare come provenienti da una società fiduciaria nazionale, alimentando, così, le prospettive di guadagno degli investitori.

Sequestrati 1,3 milioni di euro

Gli accertamenti, svolti anche tenendo conto delle verifiche svolte parallelamente dagli organismi di vigilanza e regolazione, hanno confermato che nessuna delle società coinvolte era autorizzata alla raccolta del risparmio, né i soggetti indagati possedevano i requisiti per operare.

Il gip di Messina, accertando il pericolo di dispersione del patrimonio verso l'estero come prospettato dalla sezione Criminalità economica della locale Procura, ha disposto il sequestro di circa 1,3 milioni di euro, corrispondente al profitto illecito.

Dall'inchiesta è emerso anche il ruolo della moglie di uno dei consulenti, indagata per aver messo a disposizione il proprio conto corrente per occultare le provvigioni indebitamente percepite dal marito.

