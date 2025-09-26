Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia pesanti dazi sui prodotti farmaceutici. (Foto archivio) Keystone

Washington infligge un nuovo duro colpo alla Svizzera. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nella notte l'introduzione di dazi del 100% sulle importazioni di farmaci a partire dal 1° ottobre.

L'obiettivo del tycoon è quello di spingere l'industria a trasferire la propria produzione farmaceutica sul suolo americano e, al tempo stesso, ottenere una riduzione dei prezzi dei medicinali.

«A partire dal 1° ottobre imporremo dazi al 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un'azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America», ha dichiarato Trump sul suo social Truth, precisando che «la costruzione sarà definita come un cantiere in fase di avvio e/o di costruzione.

Pertanto, non ci saranno dazi su questi prodotti farmaceutici se la costruzione è iniziata».