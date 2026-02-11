  1. Clienti privati
Stati Uniti-Svizzera Trump attacca di nuovo la Svizzera: «Senza di noi non guadagnerebbe» e torna a offendere Keller-Sutter

11.2.2026 - 09:05

Il presidente Donald Trump parla ai giornalisti sul South Lawn prima di lasciare la Casa Bianca, venerdì 6 febbraio 2026, a Washington.
Il presidente Donald Trump parla ai giornalisti sul South Lawn prima di lasciare la Casa Bianca, venerdì 6 febbraio 2026, a Washington.
Keystone/AP Photo/Jose Luis Magana

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente preso di mira la Svizzera, utilizzandola come esempio per giustificare la sua aggressiva politica doganale. In un'intervista trasmessa ieri sera dal canale televisivo americano «Fox Business» il 79enne ha affermato che la prosperità di paesi come la Svizzera si basa sul fatto che gli USA «permettano loro di spennarci».

11.02.2026, 09:05

Trump ha definito la Confederazione una nazione «ultra perfetta», ma ha aggiunto che lo è solo perché gli Stati Uniti le permettono di fare molti soldi. «Potrei nominare altri 40 paesi per cui è lo stesso», ha dichiarato il politico repubblicano.

Nel colloquio con i giornalisti Trump ha ribadito il suo riferimento al deficit commerciale con la Svizzera, che ha quantificato in 40 miliardi di dollari (31 miliardi di franchi al cambio attuale).

È inoltre tornato sull'ormai noto episodio della telefonata dell'estate scorsa con l'allora presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, definendola erroneamente primo ministro.

Ha raccontato di come la rappresentante elvetica fosse stata ripetitiva, insistendo più volte sul fatto che la Svizzera fosse un piccolo paese. «Non riuscivo a farla smettere di parlare», ha affermato Trump, aggiungendo che questa insistenza lo ha portato ad alzare i dazi statunitensi al 39% invece che a ridurli.

USA-CH, sprint finale sui dazi. Trump parla della telefonata con Keller-Sutter: «La signora era gentile, ma non voleva ascoltare»

USA-CH, sprint finale sui daziTrump parla della telefonata con Keller-Sutter: «La signora era gentile, ma non voleva ascoltare»

L'intesa USA-Svizzera

Come si ricorderà una successiva fase negoziale in autunno ha portato a una distensione, anche dopo una controversa visita di rappresentanti economici svizzeri che hanno portato costosi e discussi doni alla Casa Bianca: le barriere doganali sono state ridotte al 15%.

Al Forum economico mondiale (WEF) di Davos, Trump ha poi spiegato di aver abbassato le tariffe per non danneggiare il popolo elvetico, ma ha ribadito il concetto che la Svizzera «senza gli USA non guadagnerebbe nulla».

Nella sua intervista a «Fox Business» il miliardario ha anche sostenuto che la sua politica sta funzionando, poiché molte aziende che non vogliono pagare i dazi hanno spostato la produzione negli Stati Uniti.

Parte dell'accordo doganale raggiunto da Berna con l'amministrazione americana in novembre prevede infatti importanti investimenti di aziende elvetiche negli Usa, a cominciare da miliardi stanziati dai gruppi farmaceutici Roche e Novartis per nuovi stabilimenti e centri di ricerca.

L'intesa include investimenti per 200 miliardi di dollari e, in cambio, la riduzione dei dazi Usa su numerosi beni dal 39% al 15%.

