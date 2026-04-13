  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lo scontro continua Trump spara a zero su Papa Leone: «È un debole, è in Vaticano grazie a me»

SDA

13.4.2026 - 07:13

Papa Leone XIV nel mirino del presidente americano Trump.
Papa Leone XIV nel mirino del presidente americano Trump.
Keystone

Donald Trump spara a zero su Papa Leone, il primo pontefice americano nella storia della chiesa cattolica. Un attacco senza precedenti, che segna una rottura inimmaginabile tra la Casa Bianca e il Vaticano.

Keystone-SDA

13.04.2026, 07:13

13.04.2026, 07:39

In un lungo e durissimo post su Truth, mentre era ancora sull'Air Force One di ritorno dalla Florida, il presidente americano ha definito Leone un «debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera».

«Parla della paura nei confronti dell'amministrazione Trump, ma non menziona la paura che la chiesa cattolica, e tutte le altre organizzazioni cristiane, hanno provato durante il Covid, quando venivano arrestati sacerdoti, ministri di culto e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose», ha incalzato il tycoon.

Si riferisce alle recenti dichiarazioni del pontefice che ha condannato la guerra durante una speciale veglia di preghiera nella basilica vaticana di San Pietro nelle stesse ore in cui Stati Uniti e Iran stavano tenendo colloqui di pace, poi falliti, in Pakistan.

Vaticano. Il grido di Papa Leone contro la guerra: «Nel regno di Dio non c'è né spada né drone»

VaticanoIl grido di Papa Leone contro la guerra: «Nel regno di Dio non c'è né spada né drone»

«Preferisco di gran lunga suo fratello Louis perché è totalmente Maga. Lui ha capito tutto», ha insistito Trump, accusando Papa Leone di «ritenere accettabile che l'Iran possieda l'arma nucleare».

«Non voglio un Papa che trovi terribile il fatto che l'America abbia attaccato il Venezuela, un Paese che stava inviando enormi quantità di droga negli Stati Uniti e che, ancor peggio, stava svuotando le proprie carceri riversando nel nostro Paese assassini, spacciatori e criminali violenti», ha attaccato ancora il tycoon.

«E non voglio un Papa che critichi il presidente americano poiché sto facendo esattamente ciò per cui sono stato eletto, con una vittoria schiacciante, vale a dire portare la criminalità ai minimi storici e creare il più grande mercato azionario della storia».

Quattro Paesi e 18mila km. Papa Leone vola in Africa, dove incontrerà popoli che da tempo non vedono un Pontefice

Quattro Paesi e 18mila kmPapa Leone vola in Africa, dove incontrerà popoli che da tempo non vedono un Pontefice

Trump rivendica il merito dell'elezione

Il presidente americano ha perfino rivendicato il merito dell'elezione di Louis Prevost a pontefice: «Leone dovrebbe essermi grato perché, come tutti sanno, la sua nomina è stata una sorpresa sconcertante. Non figurava in nessuna lista dei papabili ed è stato scelto dalla Chiesa esclusivamente perché americano; si riteneva, infatti, che quello fosse il modo migliore per gestire il rapporto con il presidente Donald J. Trump. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano».

Purtroppo», ha proseguito Trump, «l'atteggiamento di Leone, troppo debole sul fronte della criminalità e su quello delle armi nucleari, non mi va affatto a genio. Né mi piace il fatto che incontri simpatizzanti di Obama come David Axelrod, un fallito della sinistra, uno di coloro che avrebbero voluto vedere arrestati fedeli e membri del clero».

«Leone», ha insistito il presidente americano «dovrebbe darsi una regolata nel suo ruolo di Papa, usare il buon senso, smettere di assecondare la sinistra radicale e concentrarsi sull'essere un Grande Papa, anziché un politico. Questo comportamento gli sta arrecando un danno gravissimo e, cosa ancora più importante, sta danneggiando la chiesa cattolica!», ha concluso Trump.

Geopolitica e religione. È scontro tra Vaticano e Casa Bianca: «Papa Leone non andrà negli USA finché Trump sarà presidente»

Geopolitica e religioneÈ scontro tra Vaticano e Casa Bianca: «Papa Leone non andrà negli USA finché Trump sarà presidente»

I più letti

Ecco le 10 rinunce più importanti che il principe George deve fare come futuro re
La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
Franceska Nuredini parla per la prima volta di Elodie: «Libera di essere me stessa»
Cesare Cremonini preoccupa i fan: «Ogni giorno è dedicato ad annegare il dolore»
Emergono nuovi dettagli sulle gravi lesioni riportate da Mojtaba Khamenei

Altre notizie

Svizzera. In arrivo una rivoluzione per i mezzi pubblici: ecco l'app che calcola da sola le tariffe

SvizzeraIn arrivo una rivoluzione per i mezzi pubblici: ecco l'app che calcola da sola le tariffe

Canton Sciaffusa. Fermato in Svizzera un camionista che aveva guidato per ben 27 ore di fila

Canton SciaffusaFermato in Svizzera un camionista che aveva guidato per ben 27 ore di fila

Dopo il rogo di Capodanno. Interrogato per la prima volta Nicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana

Dopo il rogo di CapodannoInterrogato per la prima volta Nicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana