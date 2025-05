Bruce Springsteen Keystone

Se pure con un oceano di mezzo, lo scontro tra Bruce Springsteen e Donald Trump è stato durissimo.

Keystone-SDA SDA

Tutto è cominciato giovedì sera durante il concerto a Manchester per il tour «The Land of Hopes and Dreams» quando il Boss, presentando la sua epica E Street Band ha attaccato: «A casa mia, l'America che amo, l'America di cui ho scritto, che è stata un faro di speranza e libertà per 250 anni, è attualmente nelle mani di un'amministrazione corrotta, incompetente e traditrice».

Parole pesanti per il rocker 75enne, da sempre sostenitore dei democratici, che poi ha condiviso il video sul suo sito web e sul suo canale YouTube, chiedendo agli americani di «alzare la voce contro l'autoritarismo e far risuonare la libertà!».

«Stanno smantellando una storica legislazione sui diritti civili che ha portato a una società più giusta e plurale», ha incalzato Springsteen. «Stanno abbandonando i nostri grandi alleati e schierandosi con i dittatori contro coloro che lottano per la propria libertà».

«Non ha nessun talento»

The Donald non è rimasto a guardare e ha scelto il suo social media Truth per sferrare l'attacco contro la leggenda del rock. «Ho visto che questo rocker altamente sopravvalutato va in un Paese straniero per parlar male del presidente degli Stati Uniti. Non mi è mai piaciuto lui, la sua musica o le sue politiche estremiste. Non ha nessun talento», ha tuonato il tycoon bollando Springsteen come «un fastidioso coglione che ha sostenuto il corrotto Joe Biden».

Poi il presidente è passato alle offese sull'aspetto fisico. «Sembra una prugna secca, la sua pelle è atrofizzata farebbe bene a tenere la bocca chiusa», ha detto.

Trump non è nuovo allo scontro con le celebrities liberal, come Taylor Swift che disse in campagna elettorale di «odiare» dopo che la pop star si era schierata con Kamala Harris. Curiosamente proprio nel giorno della sua lite con il Boss il presidente è tornato anche su quello sostenendo, sempre su Truth, che «da quando ho detto di odiarla, Taylor Swift non è più nessuno».