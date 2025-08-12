  1. Clienti privati
Fine della battaglia? Trump e Harvard vicine a un accordo da 500 milioni

SDA

12.8.2025 - 15:48

Il campus di Harvard in una foto d'archivio
Il campus di Harvard in una foto d'archivio
Keystone

L'amministrazione Trump e Harvard sono vicine a un accordo che metterebbe fine alla battaglia che va avanti da mesi.

Keystone-SDA

12.08.2025, 15:48

12.08.2025, 17:10

Stati Uniti. Harvard pronta a pagare 500 milioni per accordo con Trump?

Stati UnitiHarvard pronta a pagare 500 milioni per accordo con Trump?

Secondo quanto riportato dal New York Times, in base all'intesa l'ateneo si impegnerebbe a spendere 500 milioni di dollari in cambio di miliardi di dollari di finanziamenti federali alla ricerca.

I 500 milioni sarebbero spesi da Harvard in programmi di formazione professionale e di ricerca: la cifra sarebbe giudicata sufficiente da Donald Trump perché è il doppio di quanto l'università Columbia ha accettato di pagare, e andrebbe bene anche a Harvard perché non si troverebbe a pagare direttamente il governo come sta facendo la Columbia.

