Springsteen contro Trump: scintille in una faida senza filtri

Bruce Springsteen ha fatto a lungo campagna elettorale per i candidati democratici alle presidenziali - qui nel 2014 durante un comizio. Keystone

Donald Trump e Bruce Springsteen si sono criticati a vicenda e hanno ingaggiato una disputa pubblica che ora ha portato sulla scena anche il sindacato dei musicisti americani.

Noemi Hüsser

Hai fretta? blue News riassume per te Bruce Springsteen ha criticato aspramente il governo di Donald Trump e il nuovo presidente ha insultato pubblicamente il musicista.

La disputa si è intensificata attraverso i social media e i concerti, con entrambe le parti che hanno ribadito più volte le loro dichiarazioni.

Gli attacchi del tycoon ad artisti come Springsteen e Taylor Swift hanno provocato le proteste dell'Associazione dei musicisti americani. Mostra di più

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il musicista Bruce Springsteen sono attualmente impegnati in uno scambio di colpi verbali.

La disputa è stata innescata dai commenti critici del musicista sull'amministrazione del repubblicano durante un concerto a Manchester, in cui ha affermato che l'America è «attualmente nelle mani di un governo corrotto, incompetente e traditore».

Il presidente ha replicato sulla sua piattaforma di social media «Truth Social», definendo Springsteen un musicista sopravvalutato e senza talento: «Stupido come un sasso» e «una prugna secca».

L'artista non si è lasciato intimidire e ha ribadito le sue critiche in altri concerti. E anche Trump ha replicato: postando un video in cui un colpo di golf viene montato insieme a una scena in cui Springsteen cade...

Il cantautore ha fatto campagna per i candidati democratici alla presidenza per decenni. Ha definito Trump una «minaccia per la democrazia» durante il suo primo mandato.

Nonostante la sua posizione politica, la sua musica è apprezzata anche dai repubblicani, perché i testi parlano della vita della gente comune. Ma negli ultimi anni i suoi commenti hanno allontanato numerosi fan.

Steve Van Zandt, membro della band di Springsteen, ha recentemente dichiarato in un'intervista: «In America negli ultimi anni abbiamo perso metà del nostro pubblico a causa di questo».

Il trumpismo negli USA sembra essere più forte del rock'n'roll.

Sempre più celebrità contro Trump

Sempre più celebrità prendono pubblicamente posizione contro le politiche dell'amministrazione Trump. Recentemente è apparso un annuncio sul «New York Times» che si oppone al piano del presidente di ritirare i finanziamenti a «Planned Parenthood».

L'organizzazione, tra le altre cose, offre assistenza medica alle donne in gravidanza, test per le malattie sessualmente trasmissibili, educazione sessuale, esami preventivi e consulenza sull'aborto.

Tra i firmatari figurano nomi noti come i musicisti Olivia Rodrigo, Harry Styles e Billie Eilish, nonché attori e attrici come Pedro Pascal, Scarlett Johansson e Melissa McCarthy.

Poiché in passato Trump ha attaccato verbalmente anche altri artisti come Taylor Swift, i suoi commenti hanno ora allarmato l'American Musicians Association, che difende il diritto degli artisti alla libertà di espressione.

Springsteen e Swift sono modelli importanti per molte persone ha dichiarato l'associazione in un comunicato.