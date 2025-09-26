Il presidente USA Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo che attua l'accordo raggiunto con la Cina su TikTok. Keystone

Donald Trump firma il decreto esecutivo per salvare TikTok, l'app che gli sta tanto a cuore per averlo aiutato a vincere le elezioni.

Le attività americane della piattaforma andranno in una nuova società che vede Oracle in prima fila per la sicurezza, e include fra gli investitori Michael Dell e Rupert Murdoch, con il quale il presidente ha una causa da 10 miliardi contro il Wall Street Journal.

Dicendosi contento delle misure di sicurezza che l'intesa prevede, il presidente ha spiegato che l'algoritmo dell'app sarà in mani americane: ByteDance infatti ne farà una copia e lo concederà in licenza alla nuova società, nella quale – secondo indiscrezioni – investirà anche Mgx, azienda di Abu Dhabi.

«Sarà gestita interamente da americani», ha assicurato Trump raccontando di aver ricevuto molte chiamate dai suoi amici affinché approvasse l'accordo.

«L'intesa significa che gli americani possono usare TikTok più in sicurezza perché i loro dati saranno al sicuro e l'app non sarà usata come arma di propaganda», ha spiegato il vicepresidente JD Vance precisando che la nuova società, la cui compagine azionaria sarà diffusa nel dettaglio a giorni, vale 14 miliardi di dollari.

«Ci sono state delle resistenze da parte della Cina ma alla fine c'è stato l'accordo», he messo in evidenza Vance. «Il presidente Xi ci ha dato il via libera a procedere», ha rincarato la dose Trump.

Repubblicani alla Camera in attesa dei dettagli dell'intesa

Diversi repubblicani alla Camera sono in attesa dei dettagli dell'intesa perché vogliono assicurarsi che ci sia una rottura definitiva con la Cina.

«Dobbiamo essere sicuri che gli americani siano protetti», hanno detto ribandendo il pugno duro del Congresso, che aveva approvato il divieto di TikTok a meno di una vendita delle attività americane.

Trump si è impegnato fin dall'ingresso alla Casa Bianca a mantenere l'operatività di TikTok.