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Stati Uniti Trump: «È meglio che Abc licenzi Jimmy Kimmel il prima possibile»

SDA

30.4.2026 - 15:48

Jimmy Kimmel e Donald Trump: non è la prima volta che i due si prendono di mira
Jimmy Kimmel e Donald Trump: non è la prima volta che i due si prendono di mira
Keystone

Donald Trump torna ad attaccare la Abc e Jimmy Kimmel.

Keystone-SDA

30.04.2026, 15:48

30.04.2026, 15:53

«Quando Abc licenzierà il privo di umorismo Jimmy Kimmel, che presiede in modo incompetente uno dei programmi con gli indici d'ascolto più bassi della televisione? La gente è arrabbiata. È meglio che accada presto», ha scritto il presidente sul suo social Truth.

Nei giorni scorsi Kimmel non si è fatto intimorire ed è tornato a deridere il tycoon usando una battuta dello stesso presidente sul suo matrimonio con Melania pronunciata durante la cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca per re Carlo e la regina Camilla.

«È un record che non saremo in grado di eguagliare, tesoro, mi dispiace», aveva detto Trump parlando dei 63 anni di nozze dei suoi genitori e Kimmel ha raccolto la palla al balzo: «Un attimo, ha appena fatto una battuta sulla sua morte?».

«Licenziatelo subito!». Donald e Melania Trump inveiscono contro il «codardo» Jimmy Kimmel dopo l'attentato. Ecco la risposta del comico

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