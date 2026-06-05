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È quello il motivo? Trump sospende un farmaco contro la caduta di capelli: «Ha effetti sull'umore»

SDA

5.6.2026 - 15:59

Donald Trump e la sua chioma. Secondo il Washington Post, il presidente Usa ha dovuto sospendere un farmaco contro la caduta dei capelli. (foto d'archivio)
Donald Trump e la sua chioma. Secondo il Washington Post, il presidente Usa ha dovuto sospendere un farmaco contro la caduta dei capelli. (foto d'archivio)
Keystone

La documentazione medica di Donald Trump non include più un comune farmaco per prevenire la caduta dei capelli che il presidente americano ha assunto per anni e i media americani si chiedono se sia stato sospeso per i suoi effetti collaterali a livello psichico.

Keystone-SDA

05.06.2026, 15:59

05.06.2026, 16:01

Come riporta il Washington Post, la finasteride (nota anche con il nome commerciale Propecia) è utilizzata da milioni di uomini americani per contrastare la calvizie e tre dei precedenti medici del tycoon hanno dichiarato che egli ne ha fatto uso durante il suo primo mandato.

Tuttavia, il farmaco non compare più nei referti da quando è tornato in carica l'anno scorso.

La Casa Bianca non ha voluto commentare sullo specifico farmaco limitandosi a sottolineare che «il rapporto attuale riporta tutte le medicine ritenute clinicamente in questo momento».

Ma i media si sono scatenati citando i noti effetti collaterali neurologici e psicologici del farmaco. Riducendo il testosterone attivo, infatti, in molti soggetti che assumono la finasteride si sono registrati ansia, depressione, pensieri autolesionisti, insonnia.

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