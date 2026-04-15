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L'attentatore è uno studente Sparatoria in una scuola media della Turchia, almeno 4 morti

SDA

15.4.2026 - 14:21

Nuova sparatoria in una scuola nel sudest della Turchia.
Nuova sparatoria in una scuola nel sudest della Turchia.
Keystone

Almeno quattro persone sono state uccise e venti sono rimate ferite durante una sparatoria nella scuola media Ayser Çalik nel quartiere di Onikisubat a Kahramanmaras, nel sud est della Turchia.

Keystone-SDA

15.04.2026, 14:21

Tre delle persone uccise erano studenti mentre una era un'insegnante, riportano i media locali, mentre secondo il prefetto Mükerrem Ünlüer quattro dei feriti sono in condizioni critiche e l'attentatore è uno studente della stessa scuola media che è entrato sparando in due diverse aule dell'istituto.

Secondo l'emittente NTV l'assalitore è stato fermato dal preside della scuola o da un'insegnante ed è stato successivamente arrestato. La sparatoria si è verificata alle 13.30 ora locale, le 12.30 in Svizzera.

Appena ieri, un individuo armato era entrato in una scuola superiore sempre nel sudest della Turchia e aveva iniziato a sparare, ferendo 16 persone, prima di togliersi la vita.

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