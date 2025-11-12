  1. Clienti privati
Turchia Tutti morti i 20 militari a bordo dell'aereo caduto in Georgia

SDA

12.11.2025 - 12:30

Le cause dello schianto al momento restano ancora ignote.

Keystone

Il Ministero della difesa turco ha confermato la morte dei venti soldati che erano a bordo dell'aereo cargo militare schiantatosi ieri nell'est della Georgia, al confine con l'Azerbaigian.

Keystone-SDA

12.11.2025, 12:30

12.11.2025, 12:32

Il ministero ha diffuso i nomi e le foto delle vittime, senza commentare ancora le possibili cause dell'incidente del C-130.

«I nostri eroici compagni d'armi sono diventati martiri l'11 novembre 2025», si legge in un comunicato del dicastero riportato dall'emittente tv statale TRT.

Ankara ha aggiunto che le indagini di una squadra turca sui resti dell'aereo militare sono iniziate alle 06:30 ora locale (le 04:30 in Svizzera), in coordinamento con le autorità georgiane.

Intanto stamane è stata ritrovata la scatola nera dell'aereo, riporta l'emittente turca NTV aggiungendo che essa potrebbe far luce sulle cause dello schianto.

Le operazioni per il recupero dei corpi e delle parti dell'aereo erano iniziate ieri, in collaborazione tra Turchia e Georgia, e mentre esperti stanno esaminando i rottami dell'aereo per preparare un rapporto preliminare è stato riferito che le parti recuperate del velivolo saranno trasportate in una base militare di Kayseri, nell'Anatolia centrale, per ulteriori esami.

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Ecco la prima foto del pilota svizzero Noah Dettwiler dopo l'orribile incidente
Scoperto in Australia un animale spaventoso, ecco di cosa si tratta
Il tifone Kalmaegi riporta alla luce in Vietnam un relitto di 500 anni
Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»

Canton Friburgo. Due incidenti a causa di una mandria di mucche in fuga, un centauro è grave

Canton FriburgoDue incidenti a causa di una mandria di mucche in fuga, un centauro è grave

Festival del film francese. La serie TV «The Deal» del regista romando Bron premiata a Los Angeles

Festival del film franceseLa serie TV «The Deal» del regista romando Bron premiata a Los Angeles

Chiamato «Lucifero». Scoperto in Australia un animale spaventoso, ecco di cosa si tratta

Chiamato «Lucifero»Scoperto in Australia un animale spaventoso, ecco di cosa si tratta