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Ai danni di caprioli La Polizia turgoviese indaga su diversi casi di bracconaggio

SDA

19.5.2026 - 10:56

Incontro ravvicinato con un capriolo. (immagine d'archivio)
Incontro ravvicinato con un capriolo. (immagine d'archivio)
Keystone

La polizia del canton Turgovia ha accertato otto casi di bracconaggio ai danni di caprioli dall'inizio del 2025. L'ultimo episodio è avvenuto due settimane fa a Erlen (TG), dove in un giardino è stato rinvenuto un capriolo con ferite da arma da fuoco.

Keystone-SDA

19.05.2026, 10:56

19.05.2026, 11:06

L'animale è stato colpito «in modo non professionale e illegale» diverse ore prima del ritrovamento, scrive oggi la polizia turgoviese in una nota. L'animale ferito è fuggito ed è quindi morto. Sono in corso indagini.

Stando al comunicato, è l'ottavo caso di bracconaggio di caprioli in Turgovia dal gennaio 2025. Questi episodi implicano violazioni alla legge sulla caccia, oltre a quelle sulle armi e sulla protezione degli animali.

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