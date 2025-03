Immagine d'illustrazione. KEYSTONE

Per una turgoviese un viaggio con la famiglia verso la Foresta Nera, in Germania, si è rivelato decisamente costoso. Fermata in dogana, nell'auto della donna sono stati trovati 30'00 franchi e altri oggetti proibiti.

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna residente nel Canton Turgovia è stata fermata alla dogana tedesca con 30'000 franchi in contanti: ora rischia una multa pesante.

Durante un viaggio verso la Foresta Nera, in Germania, la madre di famiglia ha anche violato la legge sulle armi e quella sulla cannabis. Mostra di più

Un'arma proibita, un po' di marijuana e troppi contanti: è quello che hanno trovato i doganieri tedeschi quando hanno controllato l'auto di una donna di 41 anni del Canton Turgovia.

Nella sua borsa hanno trovato 30'000 franchi non dichiarati e un'asta d'acciaio, nonché 5 grammi di marijuana nel bagagliaio dell'auto.

Come si legge in un comunicato delle autorità tedesche, la donna, di nazionalità ceca, era in viaggio con il marito e i due figli verso la Foresta Nera, in Germania, quando è stato scoperto che ha violato tre leggi.

Le tre leggi violate

In primo luogo, «l'asta d'acciaio è vietata secondo la legge tedesca sulle armi», ha spiegato Sonja Müller, portavoce dell'Ufficio doganale principale di Singen.

Inoltre, i contanti provenienti da Paesi non appartenenti all'UE per un valore pari o superiore a 10'000 euro devono essere dichiarati all'ingresso in Germania. «Con l'equivalente di circa 31'500 euro, questo limite è stato superato più del triplo», continua Müller.

E sebbene il possesso di cannabis per uso personale sia ora legale nel Paese a noi confinante, l'importazione e l'esportazione rimangono proibite.

Il viaggio di famiglia è dunque risultato costoso per la donna, che ha dovuto depositare 8'250 euro (ossia 7'950 franchi) come garanzia per la multa prevista.

A causa del pezzo d'acciaio, la donna rischia inoltre ulteriori guai: è stata infatti presentata una denuncia alla Procura della Repubblica.