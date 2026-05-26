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La multa sarà salata Turista francese fermata con ben 40 chili di sabbia e conchiglie provenienti dalla Sardegna

SDA

26.5.2026 - 08:21

Un turista francese è stato sorpreso in Sardegna con circa 40 chilogrammi di sabbia, ciottoli e conchiglie. 
Un turista francese è stato sorpreso in Sardegna con circa 40 chilogrammi di sabbia, ciottoli e conchiglie. 
archivio Keystone

Il viaggio di ritorno dalla Sardegna di una turista francese si è concluso con una brutta sorpresa. Quello che a molti può sembrare un souvenir innocuo è infatti considerata un'intrusione in un ecosistema sensibile dell'isola mediterranea.

Keystone-SDA

26.05.2026, 08:21

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una turista francese è stata sorpresa in Sardegna con circa 40 chilogrammi di sabbia, conchiglie e sassolini.
  • Portare con sé materiale da spiaggia è vietato dal 2017 e può comportare multe salate.
  • Le autorità avvertono che il furto di souvenir sta causando danni ingenti alle fragili coste dell'isola.
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Una turista francese è stata sorpresa con circa 40 chilogrammi di sabbia, ciottoli e conchiglie prelevati in Sardegna. La 69enne è stata controllata nel porto di Porto Torres mentre stava per imbarcarsi su un traghetto per Tolone, città nel sud-est della Francia, dopo una vacanza sull'isola.

Secondo le autorità doganali italiane, la sabbia fine e i sassi bianchi provenivano dalla spiaggia di Le Saline, vicino a Stintino, nel nord della Sardegna.

Il prelievo di materiale proveniente dalle spiagge è vietato da una legge regionale del 2017. La donna quindi rischia ora una multa tra i 500 e i 3000 euro. Il materiale sequestrato dovrà essere restituito alla spiaggia nei prossimi giorni.

I ladri di sabbia danneggiano l'ambiente

Il furto di sabbia e ciottoli, soprattutto da parte dei turisti, è un problema grave in Sardegna, che rischia così gravi danni all'ambiente. Le sanzioni elevate hanno lo scopo di prevenire questo fenomeno.

Ma la maggior parte dei turisti è regolarmente sorpresa dalle sanzioni.

«Rubare questo genere di materiale può sembrare innocuo, ma è letale per il fragile sistema costiero dell'isola», hanno sottolineato le autorità, che in estate rafforzano i controlli nelle zone vicino alle spiagge più popolari.

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