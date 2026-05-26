Un turista francese è stato sorpreso in Sardegna con circa 40 chilogrammi di sabbia, ciottoli e conchiglie. archivio Keystone

Il viaggio di ritorno dalla Sardegna di una turista francese si è concluso con una brutta sorpresa. Quello che a molti può sembrare un souvenir innocuo è infatti considerata un'intrusione in un ecosistema sensibile dell'isola mediterranea.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Una turista francese è stata sorpresa in Sardegna con circa 40 chilogrammi di sabbia, conchiglie e sassolini.

Portare con sé materiale da spiaggia è vietato dal 2017 e può comportare multe salate.

Le autorità avvertono che il furto di souvenir sta causando danni ingenti alle fragili coste dell'isola. Mostra di più

Una turista francese è stata sorpresa con circa 40 chilogrammi di sabbia, ciottoli e conchiglie prelevati in Sardegna. La 69enne è stata controllata nel porto di Porto Torres mentre stava per imbarcarsi su un traghetto per Tolone, città nel sud-est della Francia, dopo una vacanza sull'isola.

Secondo le autorità doganali italiane, la sabbia fine e i sassi bianchi provenivano dalla spiaggia di Le Saline, vicino a Stintino, nel nord della Sardegna.

Il prelievo di materiale proveniente dalle spiagge è vietato da una legge regionale del 2017. La donna quindi rischia ora una multa tra i 500 e i 3000 euro. Il materiale sequestrato dovrà essere restituito alla spiaggia nei prossimi giorni.

I ladri di sabbia danneggiano l'ambiente

Il furto di sabbia e ciottoli, soprattutto da parte dei turisti, è un problema grave in Sardegna, che rischia così gravi danni all'ambiente. Le sanzioni elevate hanno lo scopo di prevenire questo fenomeno.

Ma la maggior parte dei turisti è regolarmente sorpresa dalle sanzioni.

«Rubare questo genere di materiale può sembrare innocuo, ma è letale per il fragile sistema costiero dell'isola», hanno sottolineato le autorità, che in estate rafforzano i controlli nelle zone vicino alle spiagge più popolari.