Un turista polacco di 65 anni ha sbagliato strada sull'autostrada A4 nei pressi di Seewen nel Canton Svitto. Dopo una rischiosa inversione a U, la polizia è riuscita a fermare il pensionato, a cui è stata ritirata la patente e che dovrà pagare una multa molto salata.

Un turista di 65 anni ha sbagliato corsia sull'autostrada A4 nei pressi di Seewen nel Canton Svitto. Il pensionato polacco, che viaggiava su una Chevrolet, voleva prendere l'autostrada per l'Italia.

Ma invece di imboccare il raccordo a destra verso Brunnen, ha sbagliato strada alla rotatoria. Quando si è accorto dell'errore, ha fatto un'inversione a U nella corsia di accelerazione, dove ha poi guidato in direzione sud e contro il senso di marcia, come riporta il «Bote der Urschweiz».

Grazie alla scarsa densità di traffico della sera del 6 luglio si è evitato un pericoloso incidente. Gli automobilisti che sopraggiungevano hanno avvertito il conducente in contromano e gli hanno chiesto di fermarsi. Dopo un'altra manovra di svolta, il turista ha infine parcheggiato il suo veicolo a lato della strada.

La polizia ha confiscato la sua patente di guida e ha sequestrato 285 franchi in contanti, che sono stati poi detratti dalla multa inflitta.

Una multa salata per le gravi infrazioni al codice della strada

La procura di Svitto ha condannato l'uomo per molteplici violazioni intenzionali gravi delle norme del traffico, tra cui l'inversione di marcia in autostrada e l'attraversamento di una zona vietata.

La sentenza ha sottolineato che il pensionato ha causato un «grave rischio di collisione frontale». La sanzione inflitta è stata di 1'800 franchi, composta da una multa e dalle spese processuali.

Sebbene il viaggio in contromano fosse potenzialmente pericoloso per la vita, non si è verificato alcun incidente. La polizia ha sottolineato l'importanza di agire rapidamente e con decisione in queste situazioni. Non è chiaro se la patente di guida del turista polacco sarà confiscata in modo permanente.