Ecco il video Turista rischia il carcere per aver ballato la pole dance sull'asta di una bandiera turca

dpa

26.8.2025 - 14:18

Azione con conseguenze: Turista si esibisce in una pole dance nella regione turca della Cappadocia.
Screenshot X/bosunatiklana
Screenshot X/bosunatiklana

Una turista si lascia andare alla creatività per un video sui social media: la donna utilizza un'asta con la bandiera turca e si esibisce in una pole dance acrobatica. Ma la cosa non è andata giù alle autorità.

DPA

26.08.2025, 14:18

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una turista, in Turchia, ha utilizzato l'asta di una bandiera turca per un'esibizione di pole dance.
  • Le autorità l'hanno accusata di denigrazione dello Stato e della bandiera, reato punibile fino a quattro anni di carcere secondo il diritto penale turco.
  • Non sono ancora state rilasciate informazioni sulla sua nazionalità o sul luogo in cui si trova attualmente.
Mostra di più

In Turchia, una turista ha usato l'asta di una bandiera nazionale come palo per la pole dance e ora è alle prese con delle serie indagini.

L'ufficio del governatore della provincia di Nevsehir ha annunciato che la donna è stata accusata di aver denigrato lo Stato e la bandiera turca a causa del suo «comportamento inappropriato».

Nel video la donna, in abbigliamento sportivo, balla a testa in giù sull'asta della bandiera, tra le altre cose. Il video è stato girato nella regione della Cappadocia, nota per le sue bizzarre formazioni rocciose, ed è stato ampiamente condiviso sui social media.

Secondo il codice penale turco, la turista può essere punita con una pena fino a quattro anni di carcere per questo reato. Non è al momento nota la nazionalità della donna, né dove si trova.

