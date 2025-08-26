Azione con conseguenze: Turista si esibisce in una pole dance nella regione turca della Cappadocia. Screenshot X/bosunatiklana

Una turista si lascia andare alla creatività per un video sui social media: la donna utilizza un'asta con la bandiera turca e si esibisce in una pole dance acrobatica. Ma la cosa non è andata giù alle autorità.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Una turista, in Turchia, ha utilizzato l'asta di una bandiera turca per un'esibizione di pole dance.

Le autorità l'hanno accusata di denigrazione dello Stato e della bandiera, reato punibile fino a quattro anni di carcere secondo il diritto penale turco.

Non sono ancora state rilasciate informazioni sulla sua nazionalità o sul luogo in cui si trova attualmente. Mostra di più

In Turchia, una turista ha usato l'asta di una bandiera nazionale come palo per la pole dance e ora è alle prese con delle serie indagini.

L'ufficio del governatore della provincia di Nevsehir ha annunciato che la donna è stata accusata di aver denigrato lo Stato e la bandiera turca a causa del suo «comportamento inappropriato».

Nel video la donna, in abbigliamento sportivo, balla a testa in giù sull'asta della bandiera, tra le altre cose. Il video è stato girato nella regione della Cappadocia, nota per le sue bizzarre formazioni rocciose, ed è stato ampiamente condiviso sui social media.

Kapadokya'da yabancı uyruklu bir turist, Türk bayrağı direğinde direk dansı yaptı. pic.twitter.com/JuQtblKh72 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) August 20, 2025

Secondo il codice penale turco, la turista può essere punita con una pena fino a quattro anni di carcere per questo reato. Non è al momento nota la nazionalità della donna, né dove si trova.