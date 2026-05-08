È stata probabilmente a causa della gran massa di turisti che i genitori hanno perso di vista la figlia di 7 anni. IMAGO/Xinhua

La bambina è stata ritrovata sana e salva grazie all'intervento delle forze dell'ordine, interpellate dai genitori, che hanno perso di vista la figlia mentre si trovava in mezzo a una folla di altri turisti in zona Pantheon.

Hai fretta? blue News riassume per te Una turista svizzera di soli 7 anni, di nome Raina, si è smarrita tra le vie del centro storico mentre ammirava i monumenti della Capitale italiana.

La famiglia stava passeggiando quando i genitori hanno perso di vista la bambina, in mezzo a una folla immensa di turisti in pieno centro storico.

L'episodio si è concluso con un lieto fine grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Mostra di più

Una turista svizzera di soli 7 anni ha vissuto un momento di paura nel cuore di Roma. Raina si è infatti smarrita tra le vie del centro storico mentre ammirava i monumenti della Capitale italiana.

La piccola, come racconta «Leggo», si trovata vicino al Pantheon quando ha perso di vista i genitori. La famiglia stava passeggiando quando la bambina si è fermata incantata davanti alle bellezze architettoniche della città. E in pochi istanti la gran massa di turisti ha separato Raina dalla coppia.

L'episodio si è concluso con un lieto fine grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine.

Le ricerche

I genitori, resisi conto dell'accaduto, si sono infatti precipitati al commissariato di polizia del distretto Trevi. La coppia, che era in preda alla disperazione, ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata della figlia. Gli agenti Antonio e Alessandra hanno così potuto avviare immediatamente le operazioni di ricerca.

Il coordinamento tra le diverse unità di polizia ha permesso di localizzare la bambina in tempi brevissimi. Raina è stata ritrovata in via Quattro Novembre, a poca distanza dal luogo in cui era stata vista l'ultima volta.

Il ricongiungimento

Due agenti del commissariato di Porta Pia, Angela e Giovanni, hanno avvicinato la bimba che appariva visibilmente spaesata. I poliziotti l'hanno tranquillizzata e riaccompagnata dai genitori. La famiglia si è riunita tra le lacrime e il sollievo.

Per trasformare un momento difficile in un ricordo positivo, gli agenti hanno regalato alla bambina delle figurine che raffigurano le volanti della polizia. Un piccolo gesto che ha fatto sorridere Raina dopo lo spavento vissuto.