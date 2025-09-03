Un escursionista ha tagliato la recinzione di filo spinato sull'alpe. (immagine simbolica) KEYSTONE

Un escursionista ha tagliato una recinzione di filo spinato sull'alpe Obersihl, nel Canton Svitto, apparentemente per godersi il panorama. Questo avrebbe potuto mettere in pericolo la vita del bestiame al pascolo.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Una recinzione di filo spinato è stata tagliata su un'alpe nel Canton Svitto.

La recinzione protegge il bestiame da un pericoloso precipizio.

Gli agricoltori e le associazioni escursionistiche chiedono una maggiore vigilanza in montagna. Mostra di più

Un incidente sull'alpe Obersihl, nel Canton Svitto, sta facendo scuotere la testa agli agricoltori: un escursionista ha tagliato il filo spinato che doveva proteggere il bestiame da un precipizio. Josef Schelbert ha segnalato l'accaduto in una lettera, come riportato dalla «Bote der Urschweiz» .

Il figlio del contadino, che si occupa degli animali, si è accorto in tempo del tratto di recinzione mancante. «Il filo spinato è lì per una buona ragione. Per proteggere il nostro bestiame», dice il contadino.

A pochi metri dalla recinzione, infatti, il terreno scende ripido per diverse centinaia di metri nella Klöntal.

Umorismo nonostante la rabbia per il vandalismo

Non è chiaro perché il filo sia stato tagliato. L'uomo sospetta che qualcuno non volesse scavalcare la recinzione e godersi il panorama senza ostacoli. Fortunatamente, gli animali sono rimasti lontani dal precipizio.

Secondo Schelbert, questo non è il primo incidente. In passato, ignoti avevano già bruciato i pali della recinzione che erano stati faticosamente trasportati fino all'alpe.

Con un certo umorismo, però, dice: «Possono benissimo bruciare i vecchi pali, non servono più a nessuno. Basta distinguere tra quelli che sembrano usati e quelli che sembrano nuovi».

L'associazione dei sentieri escursionistici esorta alla consapevolezza

L'Associazione svizzera dei sentieri escursionistici non è a conoscenza di molti altri incidenti di questo tipo, come prosegue la «Bote der Urschweiz».

«Capita spesso che gli escursionisti dimentichino di riallacciare il filo elettrico, ma non ci risulta che qualcuno abbia deliberatamente danneggiato le recinzioni», afferma Stefan Gwerder, responsabile dell'ufficio.

Sia i gestori degli alpeggi che l'organizzazione escursionistica si appellano al buon senso delle persone che passeggiano sulle montagne.

«Cari escursionisti, vi preghiamo di lasciare tutte le recinzioni così come sono. Non sono intesi come molestie, ma per la protezione dei nostri animali e anche per la vostra sicurezza», ha infine esortato Schelbert.