Turista tedesco buca una gomma in Italia e così pianta una tenda sulla tangenziale

Un turista tedesco rimane a piedi su una tangenziale in Italia a causa di una gomma bucata e in assenza di una ruota di scorta... la sua soluzione? Piantare una tenda e dormire lì, a lato della carreggiata.

Redazione blue News

Un turista tedesco ha fatto scalpore nel nord Italia quando ha deciso di piantare la sua tenda a margine della carreggiata su una tangenziale nei pressi di Sabbio Chiese, in provincia di Brescia, dopo aver bucato una gomma.

Secondo il portale «Brescia Today», l'uomo non aveva in auto la ruota di scorta e il soccorso stradale gli ha risposto di non essere in grado di aiutarlo immediatamente, ma che sarebbe intervenuto la mattina successiva alle 10h00.

In questa situazione imbarazzante, il tedesco ha deciso di utilizzare il suo rimorchio tenda e di passare la notte sulla strada.

La polizia è stata allertata solo la mattina seguente, quando ha trovato l'uomo che stava facendo i bagagli. Il soccorso stradale è intervenuto poco dopo e il viaggio è proseguito senza ulteriori problemi. Non è chiaro se il turista abbia dovuto pagare una multa.

La stampa locale ha scritto di una «grande volontà di adattamento, ma molta incoscienza».

La foto della tenda improvvisata si è diffusa rapidamente sul web dopo essere stata condivisa su un account Instagram regionale. Il post sottolineava l'autenticità della scena con le parole: «Nessuna IA, pura realtà».