Un uomo, la cui identità non è stata rivelata, in vacanza in Grecia con la sua famiglia nel 2024, ha dichiarato di aver impiegato 20 minuti al giorno per trovare un lettino, nonostante si svegliasse alle 6:00 del mattino.
Come riporta la «BBC», ha quindi citato in giudizio il suo tour operator per aver consentito il sistema di prenotazione, sostenendo che i lettini venivano prenotati così spesso da risultare inutilizzabili.
Il tribunale tedesco gli dà ragione
I giudici del tribunale distrettuale di Hannover si sono pronunciati a suo favore, stabilendo che la famiglia di quattro persone aveva diritto a un rimborso per il pacchetto vacanza, in quanto «difettoso».
L'uomo aveva inizialmente pagato 7'186 euro (circa 6'600 franchi) per portare la moglie e i due figli a Kos, un'isola greca.
Il tedesco ha affermato che il tour operator non aveva fatto rispettare il divieto di prenotazione dei lettini imposto dal resort e non aveva affrontato gli ospiti che si dedicavano a tale pratica.
Ha aggiunto che, anche quando la sua famiglia si è alzata alle 6:00, i lettini non erano disponibili e i suoi figli erano costretti a sdraiarsi sul pavimento.
Sebbene il tour operator avesse inizialmente rimborsato 350 euro, i giudici di Hannover hanno stabilito che la famiglia aveva diritto a un rimborso superiore, ossia di 986,70 euro (circa 900 franchi).
Hanno affermato che, sebbene l'agenzia di viaggi non gestisse direttamente l'hotel e non potesse garantire a ogni cliente l'accesso a un lettino in qualsiasi momento, l'operatore turistico aveva comunque l'obbligo di assicurare una struttura organizzativa che garantisse un rapporto «ragionevole» tra lettini e ospiti.
Vere e proprie «guerre per i lettini»
Molti turisti avranno avuto modo di assistere a «guerre per i lettini» o «corse all'alba» durante le vacanze, ovvero la pratica di accaparrarsi i lettini mettendoci sopra gli asciugamani.
L'anno scorso, alcuni video circolati sui social media mostravano turisti a Tenerife che dormivano sui lettini per assicurarsi un posto a bordo piscina.
Anche blue News ha già riportato in passato di questo fenomeno sociale e a volte fuori controllo.
Alcune agenzie di viaggio stanno ora cercando di contrastare questa pratica: l'operatore Thomas Cook, ad esempio, offre ai turisti la possibilità di prenotare in anticipo un posto a bordo piscina a un costo aggiuntivo.
In Spagna, in alcune regioni, i turisti che prenotano un lettino e poi spariscono per ore rischiano una multa di 250 euro.