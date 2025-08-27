Due turiste francesi hanno lasciato il ristorante «Ai due re», sul lungomare di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, senza pagare la cena. La proprietaria Michela Malatini è riuscita a rintracciarle e a farsi saldare il conto condividendo la foto delle donne su Facebook. La storia è diventata virale, arrivando perfino al quotidiano britannico «The Guardian».

Durante l'estate episodi di maleducazione come quello accaduto a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, non sono rari. Questa storia è però diventata talmente virale da approdare perfino sul quotidiano britannico «The Guardian».

L'incidente è avvenuto presso il ristorante «Ai due re», situato sul lungomare, dove due turiste francesi hanno consumato una cena da 44 euro, per poi andarsene senza pagare.

Come scrive «Il Resto del Carlino», la proprietaria Michela Malatini ha prontamente condiviso sui social media un'immagine delle due donne, catturata dalle telecamere di sicurezza del locale.

«Alla fine hanno saldato il conto»

La foto ha rapidamente attirato l'attenzione, generando numerosi commenti, tra cui quelli di altri operatori turistici.

Grazie a questo passaparola, Malatini è riuscita a scoprire dove alloggiavano le turiste. «Le abbiamo trovate grazie al passaparola tra colleghi e operatori della categoria, con i quali c’è grande collaborazione», racconta Malatini

«La mattina dopo – continua la titolare – ho bussato alla porta della loro camera. Stavano dormendo. Ho chiesto loro spiegazioni e ho fatto vedere il video e le due, che sono sempre rimaste in silenzio, alla fine hanno saldato il conto».

«Atteggiamenti purtroppo sempre più comuni»

Sebbene le turiste abbiano saldato il debito, Malatini sottolinea che il problema non è il denaro, ma una questione di principio: «Questi atteggiamenti sono ormai, e purtroppo, sempre più comuni».

«Nei giorni scorsi è arrivata una coppia di turisti che l'anno scorso aveva fatto la stessa cosa e lui è stato fermato da un nostro dipendente mentre si allontanava verso la spiaggia, al telefono con aria svagata», afferma la proprietaria.

Infine la ristoratrice ha deciso di non eliminare l'immagine delle turiste sui social media: «Magari qualche collega le riconosce e non troveranno un tavolo libero».

