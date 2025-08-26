  1. Clienti privati
Ecco il video Turisti e gondoliere cadono in acqua a Venezia, tutto per colpa di... un selfie

ai-scrape

26.8.2025 - 08:38

A Venezia una gondola si è rovesciata domenica 24 agosto, gettando in acqua il gondoliere e i turisti a bordo. Il movimento improvviso dei passeggeri, intenti a scattarsi dei selfie, sembra aver causato l'incidente.

Alessia Moneghini

26.08.2025, 08:38

26.08.2025, 08:44

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Domenica 24 agosto una gondola si è rovesciata a Venezia, gettando in acqua i turisti e il gondoliere a bordo.
  • L'incidente, che non ha causato ferimenti, sembra essere stato causato dall'improvviso spostamento dei vacanzieri, intenti a scattarsi selfie col proprio cellulare.
  • Non è la prima volta: già a maggio delle telecamere di sorveglianza avevano ripreso un simile incidente.
Mostra di più

Un incidente insolito ha avuto luogo a Venezia nella mattinata di domenica 24 agosto, quando una gondola si è rovesciata, facendo cadere in acqua il gondoliere e i turisti a bordo.

L'episodio, come scrive «Leggo», è avvenuto in un rio interno della città lagunare, dove fortunatamente non ci sono stati rischi per le persone coinvolte.

I passeggeri, sorpresi dall'accaduto, si sono aggrappati alle barche ormeggiate e alle grate delle finestre dei palazzi vicini per tornare a riva.

A cosa servivano?. A Venezia c'è un ponte con due ganci arrugginiti… e una storia da brividi

A cosa servivano?A Venezia c'è un ponte con due ganci arrugginiti… e una storia da brividi

Tutta colpa di un... selfie?

La causa dell'incidente sembra essere stata un movimento improvviso dei passeggeri, molti dei quali erano intenti a scattaresi selfie o video con i loro cellulari, destabilizzando così la tradizionale imbarcazione a remi.

Questo non è il primo episodio del genere: un evento simile si era verificato a maggio sul Canal Grande, nei pressi del Ponte di Rialto.

Anche in quell'occasione, i turisti che si spostavano per scattare selfie avevano causato il ribaltamento della gondola, con il gondoliere che era finito in acqua.

La scena di maggio era stata osservata da numerosi turisti presenti sulla Riva del Carbon, un'area centrale di transito della città, ed era stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza cittadina.

Ecco cosa è successo. Muore su una gondola a Venezia, anni dopo la famiglia riceve milioni

Ecco cosa è successoMuore su una gondola a Venezia, anni dopo la famiglia riceve milioni

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

