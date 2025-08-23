  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio

Nicole Agostini

23.8.2025

Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio

Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio

Il rituale annuale delle vacanze si intensifica in un hotel di Torrevieja, in Spagna: gli ospiti si mettono in fila 2 ore prima dell'apertura per prenotare una sdraio con asciugamano e iniziano a correre non appena si aprono le porte.

20.08.2025

Il rituale annuale delle vacanze si intensifica in un hotel di Torrevieja, in Spagna: gli ospiti si mettono in fila due ore prima dell'apertura per prenotare una sedia a sdraio con asciugamano e iniziano a correre non appena si aprono le porte, come se fosse una gara.

Nicole Agostini

23.08.2025, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In un hotel di Torrevieja, gli ospiti si assicurano un posto in piscina ore prima dell'apertura delle porte.
  • La corsa alle sdraio ricorda un branco di predatori in caccia.
  • Il video in cima all'articolo (in tedesco) mostra decine di vacanzieri che si precipitano nell'area della piscina nello stesso momento.
Mostra di più

Alcuni turisti si azzuffano per una sedia a sdraio in una famosa spiaggia italiana, altri si alzano di notte per prenotare un lettino vuoto con l'asciugamano nella piscina dell'hotel. È così che certi organizzano le proprie vacanze.

In un hotel della città costiera spagnola di Torrevieja, ogni mattina è uno stato di emergenza. Prima ancora che il sole sia sorto, i primi vacanzieri sono già in coda davanti all'area chiusa della piscina nella speranza di assicurarsi uno degli ambiti lettini.

Come mostra il video, la tensione aumenta con l'avvicinarsi dell'apertura. Appena in tempo che le porte si aprono, gli ospiti si precipitano, teli mare alla mano, e occupano rapidamente i lettini. I posti migliori vengono occupati in pochi secondi.

Avete mai usato questi metodi o altri simili in vacanza?

I più letti

Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Una donna trova un pitone reale per strada in Svizzera
Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»

La lotta per le sedie a sdraio

Il video è ormai virale. Due donne si mettono le mani addosso per una sdraio in prima fila

Il video è ormai viraleDue donne si mettono le mani addosso per una sdraio in prima fila

Turismo. Ecco come Maiorca lotterà contro gli abusivi delle sdraio dal 2025

TurismoEcco come Maiorca lotterà contro gli abusivi delle sdraio dal 2025

Ecco dove e quanto. Questa località di vacanza spagnola multa i turisti che occupano la spiaggia troppo presto

Ecco dove e quantoQuesta località di vacanza spagnola multa i turisti che occupano la spiaggia troppo presto

Altre notizie

Brutta sorpresa. Una donna trova un pitone reale per strada in Svizzera

Brutta sorpresaUna donna trova un pitone reale per strada in Svizzera

Viveva in Svizzera. Morto a 102 anni il sopravvissuto all'Olocausto Bronislaw Erlich

Viveva in SvizzeraMorto a 102 anni il sopravvissuto all'Olocausto Bronislaw Erlich

Energia. USA, stop al mega-parco eolico offshore completato all'80%

EnergiaUSA, stop al mega-parco eolico offshore completato all'80%