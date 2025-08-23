Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio Il rituale annuale delle vacanze si intensifica in un hotel di Torrevieja, in Spagna: gli ospiti si mettono in fila 2 ore prima dell'apertura per prenotare una sdraio con asciugamano e iniziano a correre non appena si aprono le porte. 20.08.2025

Il rituale annuale delle vacanze si intensifica in un hotel di Torrevieja, in Spagna: gli ospiti si mettono in fila due ore prima dell'apertura per prenotare una sedia a sdraio con asciugamano e iniziano a correre non appena si aprono le porte, come se fosse una gara.

Hai fretta? blue News riassume per te In un hotel di Torrevieja, gli ospiti si assicurano un posto in piscina ore prima dell'apertura delle porte.

La corsa alle sdraio ricorda un branco di predatori in caccia.

Il video in cima all'articolo (in tedesco) mostra decine di vacanzieri che si precipitano nell'area della piscina nello stesso momento. Mostra di più

Alcuni turisti si azzuffano per una sedia a sdraio in una famosa spiaggia italiana, altri si alzano di notte per prenotare un lettino vuoto con l'asciugamano nella piscina dell'hotel. È così che certi organizzano le proprie vacanze.

In un hotel della città costiera spagnola di Torrevieja, ogni mattina è uno stato di emergenza. Prima ancora che il sole sia sorto, i primi vacanzieri sono già in coda davanti all'area chiusa della piscina nella speranza di assicurarsi uno degli ambiti lettini.

Come mostra il video, la tensione aumenta con l'avvicinarsi dell'apertura. Appena in tempo che le porte si aprono, gli ospiti si precipitano, teli mare alla mano, e occupano rapidamente i lettini. I posti migliori vengono occupati in pochi secondi.

Avete mai usato questi metodi o altri simili in vacanza?